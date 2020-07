Klara Schlieske und Thomas Rapp als Vorsitzende gewählt

Die konstituierenden Sitzungen der katholischen Kirchengemeinderäte in Mengen und Ennetach haben in der vergangenen Woche stattgefunden. Die Wahlen waren bereits am 22. März - der Corona-Pandemie geschuldet als Briefwahl - über die Bühne gegangen.

Ein Dank galt zunächst den Wahlausschussvorsitzenden Peter Weiler und Joachim Gäbele und ihren Teams für die kompetent verantwortete Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. „Dieses Amt ist mit viel Hintergrundarbeit verbunden“, schreibt Pfarrer Stefan Einsiedler in einer Mitteilung. Nach Impuls und Gebet stellten sich einander ausscheidende und neue Kirchengemeinderatsmitglieder vor. In Mengen verlassen Michaela Appel, Herbert Feinäugle, Katarina Pilipovic und Claudio Di Luccia den Kirchengemeinderat. Pfarrer Einsiedler bedachte sie wie auch die ausscheidenden Mitglieder aus dem Ennetacher Kirchengemeinderat Patrik Baumgärtner, Marina Keßler und Elisabeth Walser. Sie erhielten als Dank und Anerkennung für ihr großes ehrenamtliches Engagement und in Würdigung der besonderen Verdienste eine Urkunde der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit persönlichem Dank der Kirchengemeinde überreicht. Aus dem Ennetacher Kirchengemeinderat erhielten Gertrud Knaus und Marlies Stökler die Martinus-Ehrenurkunde und die Martinusehrennadel in Silber für 15-jährige Treue überreicht.

„Versprechen Sie, Ihr Amt im Kirchengemeinderat gewissenhaft zu erfüllen und am gemeinsamen Heilsauftrag unserer Gemeinde nach Kräften mitzuwirken?“ Coronabedingt gaben die gewählten Mitglieder des neuen Kirchengemeinderats ihre Unterschrift. Danach wurde über bestehende und künftige Arbeitskreise gesprochen. Die Kirchengemeinderäte können an den fünfjährigen Prozess „Kirche am Ort. Kirche an vielen Orten“ anknüpfen. Die Sanierung des Alten Schwesternhauses in Ennetach mit der Vision eines ebenerdigen Zugangs zum Gemeindehaus ist sichtbares Zeichen. In der Liebfrauengemeinde wählte der Rat Andrea Seidler beratend hinzu.

Klara Schlieske wurde in Mengen zur Vorsitzenden qua Wahl bestimmt; ihr Stellvertreter ist Dietmar Hinderhofer. Sabrina Schatz, Wolfgang Fuchs und Dietmar Hinderhofer wurden in den Verwaltungsausschuss gewählt. Die Protokolle werden rotierend geschrieben. Michael Femmer vertritt die Kirchengemeinde im Dekanatsrat. Am Mittwoch, 15. Juli, um 20 Uhr trifft sich das Gremium zur nächsten regulären Sitzung. Einladung und Protokoll der jeweiligen Sitzung sind im Schaukasten an der Liebfrauenkirche zu ersehen.

Für die Kirchengemeinde St. Cornelius und Cyprian Ennetach erkoren die Räte in geheimer Wahl Thomas Rapp zum gewählten Vorsitzenden und Uli Böll zum Stellvertreter. Als mögliche Arbeitskreise nannten die Mitglieder im Rat: Gemeindearbeit, Feste und Feiern, Liturgie, Ökumene, Dekanatsrat, Soziales, Kinder-Jugend-Soziales, Verwaltung, Erwachsenenbildung. Als Schriftführerin wurde Vanessa Schuhmacher gewählt, stellvertretend für die ersten drei Monate Birgit Gäbele. Im Dekanatsrat sind Maria Rädle und Marijana Keßler vertreten. In den Verwaltungsausschuss wurden gewählt: Uli Böll, Birgit Gäbele und Conny Sauter. Das Angebot von Marlies Stökler, weiterhin den Friedhof in kirchlicher Trägerschaft zu übernehmen, quittierte der Kirchengemeinderat mit einhelliger Zustimmung. Kirchenpflegerin Linda Piro ist stellvertretend verantwortlich. Im gemeinsamen Ausschuss der Seelsorgeeinheit „Effata. Ablach – Donau“ vertritt Anna Schwarz die Ennetacher Gemeinde. Das Gremium trifft sich am Mittwoch, 22. Juli, um 20 Uhr zur nächsten Sitzung.