Kläranlage in Mengen läuft auf Notbetrieb

Jetzt ist es also passiert. An zwei Wangener Schulen gibt es drei bislang bestätigte Corona-Fälle, einen an der Realschule und zwei an der Praßberg-Grundschule der Gemeinschaftsschule. Da es sich in mindestens zwei Fällen um Infektionen mit den sogenannten Mutationen des Virus handelt, müssen dutzende Menschen in Quarantäne. Ob sich das Virus bereits weiter ausgebreitet hat und wie viele Menschen schlussendlich in Quarantäne müssen, steht noch nicht fest.