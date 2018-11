Kirchenchor sprüht bei der Cäcilienfeier vor Optimismus

Mit einer kurzen Einführung über das Leben der Heiligen Cäcilia, die als Patronin der Kirchenmusik gilt, hat Anne Löw, die Vorsitzende des Kirchenchors Ennetach genau am Jahrtag der Schutzheiligen die Cäcilienfeier des Kirchchors im Gasthaus Adler eröffnet.

Gleich zu Beginn wurden drei Sängerinnen geehrt, die seit 50 Jahren dem Chor die Treue halten, nämlich Anne Löw, Helga Löw und Adeltraut Sauter, die aus den Händen von Pfarrer Stefan Einsiedler zum einen eine Urkunde des Bischöflichen Ordinariats der Diözese Rottenburg als auch vom Cäcilienverband Deutschland eine Auszeichnung überreicht bekamen. Blumen und Präsente vom Kirchenchors übergab die stellvertretende Vorsitzende Gertrud Knaus. Zudem erhielt Chorleiterin Waltraud Marschall, die seit einem Jahr im Amt ist, einen Blumenstrauß. In dieser kurzen Zeitspanne hat sie es fertig gebracht, dass die Chorgemeinschaft viel Optimismus ausstrahlt.

Einsiedler lobt das Engagement

Bei der Ehrung der Sängerinnen war es Pfarrer Stefan Einsiedler ein ganz besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass die komplette Chorgemeinschaft bei ihren Auftritten immer und überall alle Register ihres Könnens ziehe. „Was wäre ein Gottesdienst ohne Musik?“ Diese Frage stellte Einsiedler in den Raum und philosophierte weiter: „Wenn Sänger eine Melodie in ihrem Herzen tragen, das spüren die Zuhörer.“ Pfarrer Einsiedler war voll des Lobes und der Dankbarkeit, dass der Cäcilienchor, nicht zuletzt dank des einfühlsamen und großartigen Engagements von Chorleiterin Marschall wieder zu einem wunderbaren Ensemble geworden sei.

In ihrem Bericht ging die Vorsitzende Anne Löw auf die zahlreichen Aktivitäten im Vereinsjahr 2017/18 ein. Als Höhepunkt ging sie auf das Konzert in der Adventszeit in der Ennetacher Pfarrkirche ein. Aus den akribischen Aufzeichnungen von Schriftführerin Roswitha Spiegelhalder ging hervor, dass bei diesem Konzert der Chor eine stattliche Spende für die Orgel an den Kirchengemeinderat übergeben konnte. Am Osterfest hat die Aufführung der „Missa Brevis“ von Haydn einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, nicht zuletzt beim Publikum. „Mehr und mehr kommt bei den Gottesdienstbesuchern das sonntägliche Spiel auf der Orgel durch Organist Thomas Rapp in einem Maße an, dass alles vor allem auf das Nachspiel wartet.“

Chorleiterin: Intensives Jahr

Von einem ausgeglichenen Haushalt konnte Kassiererin Maria Prinz berichten. Chorleiterin Waltraud Marschall sprach von einem „sehr intensiven Jahr“ der Chorgemeinschaft und lobte vor allem deren fröhliche Ausstrahlung. Wichtig sei auch, dass alle Sänger mitziehen. „Singen“, unterstrich sie, „ist gut für Leib und Seele.“ Die Entlastung, die einstimmig verlief, nahm der Ennetacher Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart in die Hände. „Da ist eine tolle Truppe beieinander“, meinte er und sprach von einem sehr guten Verhältnis zwischen bürgerlicher und kirchlicher Gemeinde.