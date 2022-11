Kirchenchor Ennetach stimmt auf Adventszeit ein

Der Kirchenchor Ennetach veranstaltet am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr sein traditionelles Adventskonzert in der Kirche St. Cornelius und Cyprian. Zusammen mit der Jugendschola wird der Kirchenchor eine Einstimmung in die adventliche Zeit vermitteln.

Im ersten Teil des Konzerts dominiert der Text des Adventlieds: „O Herr, wir warten auf dich“. Die Jugendschola wird mit „Veni Domine“ von Mendelssohn dieses Verlangen betonen. Die Antwort darauf gibt Daniel Ostermaier mit der Tenorarie „Tröstet mein Volk“ aus dem „Messias“ von Händel. Der Chorsatz „Bereitet den Weg des Herrn“ von Dedekind leitet über zum Choral aus der Kantate „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Bach. Es folgen zwei adventliche Marienlieder „Und unserer lieben Frauen“ von Mall und ein stimmungsvolles „Ave Maria“-Duett von Saint Saens. Ein besonderer Hörgenuss dürften die beiden Sätze aus dem Orgelkonzert in F-Dur Nr. 13 „Kuckuck und Nachtigall“ für Orgel und Orchester von Händel sein.

Der Höhepunkt des Adventskonzerts ist die Messe in B-Dur KV 275 für Soli, Chor und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart. Diese Messe-Vertonung verbreitet eine gewisse Beschwingtheit und Heiterkeit. Vor allem im Sanctus ist der fugierte Satz sehr interessant. Im Benedictus erklingt ein herrliches Sopran-Solo. Im Agnus Dei wird das „miserere nobis“ sehr dramatisch gestaltet, während das oft wiederholte „Dona nobis pacem“ mit wunderschöner Melodik auch sehr eindrücklich wirkt. Kirchenchor und Jugendschola werden aus dieser Messe Kyrie, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei singen. Mit dem Abendlied von Rheinberger „Bleib bei uns, denn es will Abend werden“ endet das adventliche Konzert.

Die Soloparts übernehmen Inga Baur (Sopran), Katharina Ott (Alt), Daniel Ostermaier ( Tenor) und Alexander Ott (Bass). Ein Streichensemble begleitet Chor und Solisten. Thomas Rapp wird das Orgelkonzert spielen und den Chor und die Schola begleiten. Die Gesamtleitung hat Waltraud Marschall.

Der Eintritt zu diesem Adventskonzert ist frei. Um Spenden zur Deckung der Unkosten wird vom Kirchenchor gebeten.