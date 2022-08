Kirchenchor Ennetach auf Ausflugsfahrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende 23./24. Juli starteten wir Sängerinnen und Sänger mit unserer Chorleiterin zu dem längst vorgesehenen Ausflug. Unsere Fahrt ging bei noch Wolken verhangenem Himmel und ein paar Regentropfen Richtung Neu-Ulm auf die Autobahn ins Frankenland.

Unseren ersten Halt machten wir unterhalb der Wallfahrtskirche „Zu unserer lb. Frau“ auf dem Schönenberg bei Ellwangen. Das mitgebrachte Frühstück-Buffet wurde aufgebaut. Die Überraschung war gelungen, und die Sängerschar mit ihren Gästen freute sich und genoss das Frühstück. Die Stimmung war hervorragend und der gespendete Geburtstags-Sekt einer Sängerin veranlasste uns, spontan einen Geburtstagskanon erklingen zu lassen. Gestärkt ging es zur nahen Wallfahrtskirche. Das Schmuckstück barocker Baukunst ist einer der bedeutendsten katholischen und orthodoxen Marienwallfahrtsorte der Ostalb. Die von Sieger Köder ab 1992 gestaltete Weihnachtskrippe auf der Empore über dem Hochaltar war es wert, die vielen Stufen hinauf zu gehen.

Pünktlich erreichten wir Rothenburg o.d.T. Aufgeteilt in zwei Gruppen erkundeten wir bei Sonnenschein eine der schönsten Kleinstädte Bayerns. In Erinnerung bleiben einzigartige Gassen mit ihren historischen Wohnhäusern, der Blick von der begehbaren Stadtmauer hinunter ins Taubertal und wunderschöne Baudenkmäler wie das Alte Rathaus, das Kriminalmuseum und die Stadttore und Brunnen mit ihren Geschichten.

Das gemeinsame Frühstück am Sonntagmorgen wurde in bester Stimmung im Hotel eingenommen. Bis der Bus startklar war, wurden bereits um 9 Uhr vor dem Hotel „Stimmübungen“ von unserer Chorleiterin angeboten, und auf der Busfahrt ins nahe Bamberg sangen wir aus „vollen Kehlen“, den Lerchen gleich. Galt es doch, die Stimmbänder auf Hochtouren zu bringen, für die Mitgestaltung des Gottesdienstes in St. Martin, Bamberg.

Kurzes Ansingen der Chorsätze im Gotteshaus war noch angesagt. Mit Herrn Höflacher, dem Organisten von St. Peter und Paul in Weißenau, Musikwissenschaftler und Orgelexperte, war es für den Chor nicht schwierig und ein Erlebnis mit dessen einfühlsamer Orgelbegleitung den Gottesdienst mit den vorgesehenen Chorsätzen zu gestalten. Nach einem herzlichen Gespräch mit Pfarrer, Mesner und der zuständigen Kirchenmusikerin, Frau Emmenlauer, durften wir nach der Mittagspause in zwei Gruppen, bei herrlichem Sonnenschein, die fränkische Barockstadt Bamberg erleben.