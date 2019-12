Kino zeigt „Land des Honigs“

Der Dokumentarfilm „Land des Honigs“ wird am Montag, 9. Dezember, auf Anregung der grünen Kreisrätin und Stadträtin in Scheer Anna Pröbstle um 20 Uhr im Mengener Kino gezeigt. Pröbstle, die selbst Imkerin ist, lädt alle Interessierten ein, sich den Film über die veränderten Beziehungen zwischen Mensch und Biene anzusehen.

Zum Inhalt: In einem entlegenen mazedonischen Dorf steigt Hatidze, eine etwa 50-jährige Frau, täglich einen Berghang hinauf. Sie macht sich auf den Weg zu ihren zwischen den Felsspalten lebenden Bienenvölkern. Ohne Gesichts- oder Handschutz entnimmt sie sanft die Honigwaben und singt dabei ein uraltes Lied. Zurück auf ihrem Bauernhof kümmert sich Hatidze um ihre handgemachten Bienenkörbe und ihre bettlägerige Mutter. Gelegentlich fährt sie in die Hauptstadt, um ihren Honig und die Körbe zu verkaufen. Eines Tages lässt sich eine Nomadenfamilie auf dem Nachbargrundstück nieder und in Hatidzes beschauliches Bienenkönigreich ziehen schallende Motoren, sieben kreischende Kindern und 150 Kühe ein. Doch Hatidze freut sich über die neue Gesellschaft und lässt weder sich noch ihre bewährte Imkerei oder ihre Zuneigung zu den Tieren stören. Doch bald trifft Hussein, das Oberhaupt der Familie, Entscheidungen, die Hatidzes Lebensweise für immer zerstören könnten.

„Ich freue mich, dass das Kinocenter bereit ist, den Film zu zeigen und bin gern bereit, im Anschluss mit dem Publikum über das Thema zu diskutieren“, sagt Anna Pröbstle.