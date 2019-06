Kindersommer punktet mit 80 Veranstaltungen

Mit mehr als 80 interessanten Veranstaltungen, die in den Sommerferien für Kinder angeboten werden, geht das Kindersommer-Team um Martina Pociecha in diesem Sommer ins 23. Jahr. Das gelbe Programmheft liegt bereits an den gewohnten Stellen aus, am Freitag, 28. Juni, werden am Nachmittag die Anmeldungen in der Ablachhalle entgegengenommen.

Ursprünglich entstand das Kindersommer-Team aus dem Gesamtelternbeirat aller Mengener Kindergärten. Die Erfolgsstory „Kindersommer“ wurde 1997 vom Gesamtelternbeirat ins Leben gerufen und Petra Chrochet als erste Vorsitzende gewählt. Bis 2009 stand sie mit in der Verantwortung. Auf sie folgte Manuela Schuler, die diese Aufgabe 2012 an die heute aktuelle Vorsitzende Martina Pociecha weiter gab. Pociecha selbst ist seit 2006 als aktives Mitglied im Kindersommer-Team mit dabei. „Unser Team ist alljährlich bestrebt, mit attraktiven Programmpunkten Kinder und Jugendliche anzusprechen. Die vielen Rückmeldungen an den beiden Anmeldetagen zeigen uns, dass wir mit unserer Philosophie richtig liegen“, sagt sie. Dank gebühre dabei besonders den vielen Einzelpersonen, Vereinen und Firmen aus der Stadt und der Region sowie den Institutionen Schulsozialarbeit mit Jugendhaus, dem DRK, der Feuerwehr und der Stadtverwaltung Mengen. „Ohne diese großartige Unterstützung wäre ein solch breit gefächertes Ferienprogramm gar nicht zu stemmen“, sagt sie.

Neben den vielen altbewährten Attraktionen bietet die Stadtverwaltung erstmals selbst einen Nachmittag im Rathaus mit Besuch beim Bürgermeister Stefan Bubeck an. Mit weiteren spannenden Veranstaltungen bereichern die Firmen Orthopädie-Schuhtechnik Allmaier, Fitnesswelt Hohentengen, die Bäckerei Halder in Scheer, der NaturThemenPark Bad Saulgau, die Buchhandlung Rettich, die Schachfreunde Mengen, die Firma Schlösser sowie die Waldschule Wunderfitz vom Landratsamt Sigmaringen als Newcomer das Sommerferienprogramm.

Alljährlich werden die gelben Programmhefte von der Stadt Mengen in Druck gegeben. Diese Broschüren sind bereits in den hiesigen Kindergärten und Schulen ausgegeben worden, des Weiteren liegen sie im Rathaus und den Ortsverwaltungen, den örtlichen Banken und den teilnehmenden Geschäften aus.

Martina Pociecha verweist darauf, dass die stetig wechselnden Veranstaltungen alljährlich neue Icons in der Gestaltung des Programmheftes erfordern. Seit Jahren werden diese von Annegret Hoffmann, der stellvertretenden Vorsitzenden des Orgateams, konzipiert, so gebe es keinerlei Probleme mit den urheberrechtlichen Ansprüchen gegenüber Dritten.

Abschließend betont Martina Pociecha, dass sie sich auch zukünftig auf neue Mitglieder für das Orgateam freut, nur so kämen immer wieder neue Impulse und Ideen zum Tragen. „Das ist gut so!“

Das Kindersommerprogramm kann auch unter www.mengen.de (Bildung, Betreuung, Kindersommer) heruntergeladen werden. Rückfragen können per Mail an kindersommer.mengen@gmail.com geschickt werden.

Der Anmeldetag ist am Freitag, 28. Juni, im Foyer der Mengener Ablachhalle. Die Nummernausgabe erfolgt ab 15 Uhr und von 15.30 Uhr bis 18 Uhr werden die Anmeldungen entgegengenommen. Die Bewirtung obliegt in diesem Jahr der Klasse 8a der Sonnenlugerschule Mengen. Zum Kindersommerferienprogramm der Kernstadt sind selbstverständlich auch alle Kinder der Teilorte eingeladen.

Für Nachzügler bietet das Kindersommer-Team eine zweite Chance, sich während der Öffnungszeiten des Jugendhauses Mengen im Mühlgässle 3, am Dienstag, 16. Juli, von 14 bis 19 Uhr für Kindersommertermine anzumelden.