Kindersommer in Mengen

Mit dem Mountainbike im Stadion Runden drehen, richtig schalten und bremsen lernen – zwölf Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren nutzen dieses Angebot von Mengens Triathleten im Ferienprogramm der Stadt Mengen.

Gleich beim Eintreffen kontrollierte Nachwuchstrainerin Annegret Hoffmann den Sitz der Helme sowie die Bremsen der Fahrräder. Nach kurzer Begrüßung durften sich alle geordnet auf der Tartanbahn warmradeln. „Dabei sieht man gut, wie die Kinder auf ihrem Rad sitzen und ob der Sattel vielleicht mal wieder höher sein darf.“, so Hoffmann. Erste Tipps zur Fußstellung und sicherem Lenkergriff begleiteten die Runden. Es folgten viele Übungen zum richtigen Bremsen, Einsatz der Schaltung und Partnerübungen. Wie im Verkehr sollten die Kinder auch hier aufeinander achten. Die Gruppen machten ihre Sache sehr gut und durften nach einer abschließenden Raserrunde eine Trinkpause einlegen.

Danach zeigte Trainerin Hoffmann, wie Triathleten ihr Rad im schnellen Lauf schieben, aufspringen und auch wieder absteigen. In viele kleine Abschnitte zerlegt, lernten alle Kinder die Bewegungen und wurden immer sicherer. Bei der abschließenden Stadionrunde präsentierten die sportlichen Radler die neue Technik mit Tempo. Ein tolles Gefühl!

Dann lockte der Parcours: Slalom um Fahrradreifen, Kurvenfahren, Stehversuche und die kleine Wippe galt es zu meistern. Kein Problem für die Gruppen. Mittlerweile fühlten sich alle schon als Radprofi und legten viel Ehrgeiz in die Aufgaben.

Zum Schluss durfte im Minitriathlon nochmal alles angewendet werden. Nach kleiner Gymnastik auf der Wiese als Schwimmersatz rannten die Athleten zu ihren Rädern, setzten eilig die Helme auf und sprangen nach kurzer Laufstrecke in den Sattel. Antreten, hochschalten und Vollgas in die Stadionrunde mit Wendepunkt. Dann gut abbremsen und rechtzeitig runter vom Rad, kurzer Lauf zum Abstellplatz, Helm wieder runter und ein letzter schneller Sprint – die Oberschenkel fühlten sich wie Pudding an. Nach dieser Höchstleistung waren die Schnupperathleten ganz außer Atem, aber auch sehr zufrieden mit dem zweistündigen Training.