Kindern zu Weihnachten eine Freude machen

Auf Anregung des Gemeindemitglieds Gudrun Schneider beteiligt sich die Stadtmission Mengen an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ von Samaritan’s Purse, in dem sie die Päckchen und Spenden annimmt. Mit den mit Geschenken gefüllten Schuhkartons soll Kindern, die in Osteuropa in Armut leben, eine Freude gemacht werden. Für viele wird das Geschenk aus Deutschland das einzige sein, dass sie zu Weihnachten erhalten.

Wer mitmachen möchte, kann einen mittelgroßen Schuhkarton mit buntem Papier bekleben und ihn mit neuen Sachen aus folgenden Bereichen füllen: Schulsachen (Buntstifte, Füller, Hefte, Spitzer, Radierer, Zirkelset), Spielzeug (Puppe, Auto, Murmeln, Ball oder ein Puzzle), Bekleidung (Mütze, Schal, Handschuhe, Pulli oder T Shirt), Hygieneartikel (Zahnputzzeug, Handtuch und Waschlappen oder Haarspangen und Haarbürste) oder Kamm. „Wenn Sie aus jedem Bereich ein Geschenk nehmen, dazu ein kleines Kuscheltier und etwas Süßes (bitte keine Kekse), zuletzt einen persönlichen Gruß, gerne mit Foto des Absenders, dann ist die Freude beim Empfängerkind garantiert“, fasst Gudrun Schneider zusammen. Gebrauchte Sachen sollten nicht verschenkt werden, außerdem ist es sinnvoll, ein Schild anzubringen, ob das Päckchen für einen Jungen oder ein Mädchen gedacht ist. Auch eine Altersangabe sollte nicht fehlen.

Die Schuhkartons und eine Spende von zehn Euro für die Transportkosten können bis 15. November in der Stadtmission Mengen, Fuchsstraße 19, oder im Kaufhaus „Nah und gut“ bei Petra Fuchs in Braunenweiler abgegeben werden.