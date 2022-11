Kindergartenkinder schnitzen Rübengeister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zahlreiche Kinder haben sich am Donnerstag, 27. Oktober, mit ihren Vätern beim Außengelände des Naturkindergartens Löwenzahn Rulfingen zum Rübengeisterschnitzen mit anschließender Wanderung getroffen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause wurden im Rulfinger Kindergarten wieder Rübengeister geschnitzt. Hierzu trafen sich die Erzieherinnen des Kindergartens und die Väter mit ihren Kindern um 18:30 Uhr im Kindergarten. Mit Messern, Löffeln und Bohrmaschinen bestückt, machten sich die Väter gemeinsam mit ihren Kindern ans Werk, die Rüben und Kürbisse zu einem schaurigen Geist zu verwandeln. Jeder durfte dabei seiner Kreativität freien Lauf lassen. Die fertig geschnitzten Rüben/ Kürbisse wurden noch mit einer Kerze oder einem LED-Licht versehen und schon waren die wunderschönen, aber auch gruseligen Geister fertig.

Im Anschluss machten sich die Erzieherinnen, Väter und Kinder auf ins Neubaugebiet Rulfingen, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Sie klingelten an den Haustüren, sangen das schaurige Rübengeisterlied und sagten den Rübengeisterspruch. So hatten die Hausbewohner die Wahl: „Süßes oder Saures“. Die Tüten der Kinder wurden dann immer voller. Die letzte Station war die Kegelbahn, in der die Kinder mit ihren Erzieherinnen noch einen gruseligen Halloweentanz aufführten. Die Leute klatschten begeistert Beifall. Nach diesem schönen Tanz bekamen sie, wie in den Häusern zuvor, eine Kleinigkeit in ihre Süßigkeitentüte.

Vielen Dank an alle, die sich bereiterklärt haben, die Türe zu öffnen. Zufrieden und müde gingen alle dann nach Hause. Es war eine tolle gelungene Veranstaltung für Groß und Klein.