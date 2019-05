Kinder vom Kinderhaus Mühlgässle helfen bei der Einsaat einer Blumenwiese

Der Naturpark soll blühen und das möglichst insektenfreundlich – um dieses Vorhaben umzusetzen, bereiten in diesen Tagen insgesamt neun Naturparkkommunen die Flächen vor, die in den nächsten Wochen mit heimischem, mehrjährigem Saatgut eingesät werden sollen. Auch zwei Gemeinden außerhalb der Naturparkgrenzen beteiligten sich an der Sammelbestellung, sodass in Summe über zwei Hektar Land in Blühflächen umgewandelt werden können.

Die Stadt Mengen, insbesondere der Bauhof und das Kinderhaus Mühlgässle beteiligten sich an der Frühjahrseinsaat-Aktion und haben am Montag zusammen mit Nele Feldmann, Lukas Schuon und Praktikantin Pia Ohlwein vom Naturpark Obere Donau eine Blumenwiese eingesät. Mit ausreichend Saatgut für eine Fläche direkt am Kinderhaus Mühlgässle ausgestattet, waren die elf Kinder mit Feuereifer dabei und verteilten die Blumensamen unter Anleitung des Teams vom Naturpark und ihrer Erzieher Sybille Speh und Thomas Fruh.

Um die Einsaat erfolgreich durchführen zu können, mussten die meisten Flächen im Vorhinein mit dem Pflug bearbeitet werden, um sie einige Wochen später mit Egge oder Fräse endgültig auf das Saatgut vorzubereiten. Dieses wird übrigens nur auf die Erde gesät und dann mit Hilfe einer Walze angedrückt, da die Keime der Wildblumen und -gräser nicht in der Lage sind, mehrere Zentimeter Boden zu durchdringen.

Bauhofmitarbeiter lernen dazu

Die Anlage der Bienenweiden ist eine Entscheidung für mehrere Jahre, da nur bei langfristigem Erhalt ein Mehrwert für heimische Insektenarten entsteht, die teilweise im Boden überwintern. Bei der Pflege gilt: So viel wie nötig, so wenig wie möglich, weshalb auch die verantwortlichen Stadtmitarbeiter, Bauhofleiter Frank Baur und Hubert Goldmann, die ebenfalls bei der Einsaat-Aktion dabei waren, in der Anlage und Pflege der Flächen geschult werden.

Ziel des Projekts „Blühende Naturparke“ ist es, durch die Anlage von Wildblumenwiesen für Insekten ganzjährig Lebensraum und ein reichhaltiges und vielfältiges Nahrungsangebot zu schaffen. Im Gegensatz zu Honigbienen fliegen viele Wildbienenarten keine weiten Strecken. Daher kommt es nicht so sehr auf die Größe der einzelnen Fläche an, sondern auf ein möglichst dichtes Netz an Wildblumenstandorten, um auch die Ausbreitung der Insekten zu unterstützen. Das Projekt richtet sich daher an alle Flächenbesitzer wie Städte und Gemeinden, Unternehmen und Landwirte.

Die Kinder des Kinderhauses Mühlgässle hatten sichtlich Spaß an der Aktion und hörten Nele Feldmann vom Naturpark Obere Donau gespannt zu. Sie erklärte spielerisch mit der aus Schafwolle hergestellten Biene Wilma, weshalb die Einsaat der Wildblumensamen so wichtig für die Bienen und andere Insekten ist – damit wird neuer Lebensraum und ein reichhaltiges Nahrungsangebot für die Insekten geschaffen.