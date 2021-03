Kinder und Jugendliche basteln Ostergrüße

Zu Ostern gibt es für die Bewohner in den Pflegeheimen in Hohentengen, Mengen und Scheer eine kleine Überraschung. Drei Wochen lang haben Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis vierzehn Jahren in den Jugendrotkreuzgruppen (JRK) aus Mengen, Sigmaringendorf und Scheer für die Senioren in den Pflegeheimen gebastelt und gemalt.

Die Initiatoren der Aktion waren Judith Mann, Jugendleiterin vom Jugendrotkreuz Sigmaringendorf, und Kai Dollenmaier, Jugendleiter in Scheer. „Es war eine Win-Win-Situation“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Kinder und Jugendlichen hatten eine sinnvolle Beschäftigung mit dem Ziel, alten Menschen eine Freude zu bereiten und die Bewohner der Pflegeheime haben sich darüber gefreut, dass sie die Zimmer und Wohnbereiche mit Frühlings- und Osterbildern dekorieren konnten.“

Schon zu Weihnachten und zur Fasnet wurde beim JRK fleißig gebastelt und gewerkelt und sollte es in diesem Jahr noch möglich sein, so soll es zu einem gemeinsames Treffen zwischen den Jugendlichen und den Senioren im Pflegeheim kommen, nach dem Motto „Corona verbindet auch wenn wir jetzt erst mal Abstand halten müssen“.