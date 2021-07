Kinder tragen zur einzigartigen Geschichte bei

Einen „unglaublich schönen Tag“ mit viel Sonne und Begegnungen haben die Familien erlebt, die am vergangenen Wochenende der Einladung des Vereins Hilfe für Behinderte gefolgt sind. Organisiert von Elfriede Grünwied und Anja Müller hat auf dem Böhler-Hof in Sigmaringen ein Nachmittag mit vielen Gesprächen und dem Mitmachtheater Kauter und Sauter stattgefunden.

Die Familie Böhler hatte dem Verein ihren Innenhof zur Verfügung gestellt und tatkräftig zum Gelingen des Nachmittags beigetragen. „Es war nach so langer Zeit für alle Teilnehmer eine wunderbare Abwechslung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Wolfgang Kauter bezog die anwesenden Kinder charmant in die Geschichte von Schneewittchen mit ein. Sie wurde so zu einem Erlebnis, bei dem die Kinder nicht nur still auf ihren Stühlen sitzen mussten. „Er verstand es, alle äußeren Einflüsse - sei es, dass ein Hund bellt oder ein Kind nicht so mitmachen möchte wie gedacht in die Geschichte zu integrieren.“ So sei zwar Schneewittchen gespielt worden, aber es passierte zwischendurch immer etwas Originelles.

Möglich machte die Veranstaltung erst die großzügige Spende von Rosemarie Bok aus Mengen, die dem Verein schon seit Jahren sehr zugetan ist. Ein Dank gilt auch der Bäckerei Müller aus Inneringen, die sich bei der Bestellung spontan bereit erklärte, das leckere Gebäck zu sponsern. Von den Gästen erhielten die Organisatoren durchweg positive Rückmeldungen. „Wir waren angenehm überrascht, dass unser Angebot von einer Vielzahl unterschiedlicher Schulen und Einrichtungen an die Kinder und Jungendliche weitergegeben wurde“, heißt es außerdem.