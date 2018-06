Kinder sollen nicht leer ausgehen

Das Team im Diakonielädele ist in den vergangenen Monaten fleißig gewesen. Viel Ware wurde im evangelischen Pfarrhaus bereits angenommen, sodass es auch schon einen Sonderverkauf Ende November gab, bei dem ein ansehnlicher Betrag eingenommen werden konnte. Da die Neueröffnung des Diakonielädeles erst im kommenden Jahr stattfinden kann, war es in dieser Adventszeit nicht möglich, die Aktion „Sternenfunkeln“ anzubieten.

„Gerne hätten wir die Aktion wieder gemacht, aber es wäre infrastrukturell ohne das Diakonielädele sehr schwierig gewesen. Gleichwohl haben viele bei uns gefragt, ob die Aktion wieder stattfindet und manche Menschen haben bei uns als Kirchengemeinde einfach auch Geschenke vorbeigebracht oder Geld gespendet, das wir nun weitergeben können,“ freut sich Pfarrerin Ines Fischer. So soll auch dieses Jahr an Weihnachten kein Kind leer ausgehen. Pfarrer Wolfgang Raiser dazu: „Wir unterstützen mit dem Sonderverkauf in diesem Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit bedürftige Familien und sind froh, wenn wir an der einen oder anderen Stelle dazu beitragen können, dass es so in jeder Familie ein wenig Weihnachtsfreude gibt.“

Die Frauen, die sich ehrenamtlich im Diakonielädele engagieren, freuen sich über das schöne Ergebnis des Verkaufes und auch darüber, dass der Erlös gerade denen zugutekommt, die ansonsten zu wenig haben.