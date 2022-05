Kinder sind in den Ferien „Nachts im Museum“ unterwegs

Die Stadt Mengen bietet in den Pfingstferien wieder ein Programm für Kinder und Jugendliche an. Das teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Vom 7. bis 10 Juni bieten die Mitarbeiter des Haus Nazareth eine Betreuung für Grundschüler und Fünftklässler an. Es wird wieder eine Ganztagsbetreuung (7 bis 17 Uhr mit Mittagessen) und eine Halbtagsbetreuung (7 bis 12 Uhr ohne Mittagessen) geben. Das Entgelt für die Ganztagsgruppe beträgt 18,40 Euro pro Tag und Kind inklisive Verpflegungskosten bei einem Kind in der Familie und 15,40 Euro bei zwei und mehr Kindern in der Familie. Für die Halbtagsgruppe fallen 12 Euro pro Tag und Kind bei einem Kind in der Familie und 9 Euro bei zwei und mehr Kindern in der Familie an. Eine tageweise Buchung ist ausgeschlossen, es kann nur der ganze Block gebucht werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Woche steht unter dem Motto „Nachts im Museum“. Morgens frühstücken die Teilnehmer immer zusammen; dafür sollen Kinder ein kleines Vesper mitbringen. Für Getränke und das Mittagessen für die Ganztageskinder ist gesorgt. Zudem wird es auch Spiel und Spaß im Freien geben, weswegen wettergerechte Kleidung mitgebracht werden muss.

Jeden Tag startet ein neuer Museumsrundgang mit verschiedenen Angeboten. Spielerisch und kreativ werden die Räume kennengelernt und erkundet. Gestartet wird mit einer Einführung in die Arbeit eines Nachtwächters. Mit der magischen Tafel von Ahkmenrah erwacht das Museum zum Leben.

Im Museumsraum „Altes Ägypten“ dreht sich viel um Pyramiden, wobei ein eigenes Knobelspiel erstellt wird. In einem weiteren Raum erkunden die Kinder die Welt der Dinosaurier. Außerdem tauchen sie in die Welt der Wikinger ein, lernen verschiedene wilde Tiere kennen und erforschen wie die alten Römer damals gelebt haben. Indianer dürfen bei einem richtigen Museum natürlich nicht fehlen, weshalb die Kinder die amerikanischen Ureinwohner kennenlernen werden. Zum Abschluss der Woche gibt es ein Quiz, bei dem die Kinder ihr Wissen unter Beweis stellen können. Anschließend schauen sich die Teilnehmer gemeinsam den Film „Nachts im Museum“ an.

Das Ferienprogramm findet auf dem Gelände der Sonnenlugerschule statt. Anmeldeschluss ist Freitag, 27. Mai. Anmeldeformulare und weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Mengen unter „www.mengen.de.