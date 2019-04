Kinder reden mit Tula und Tim über Gefühle

Auch in diesem Jahr haben die beiden Handpuppen Tula und Tim die vier- und fünfjährigen Kinder im katholischen Kindergarten St. Christophorus in Ennetach besucht. Im Februar waren die beiden in ihrem Koffer aus Berlin angereist und hatten für die Kinder eine Menge Programm mit dabei. Neunmal trafen sie sich mit den Kindern und diese erfuhren dabei viel über ihren Körper, ihre Sinne, ihre Gefühle und lernten mit Unterstützung der Handpuppen, wie sie sicherer mit ihren Gefühlen umgehen können.

„Tula und Tim zeigten in vielen unterschiedlichen Szenen, wie man sich streiten aber auch wieder vertragen kann, wie wir mit unserer Wut, unseren Ängsten und unserer Freude umgehen können“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kindergartens. Das Programm Kindergartenplus wurde von der Deutschen Liga für das Kind entwickelt und wird im St. Christophorus-Kindergarten seit Jahren durchgeführt.

Dank der großzügigen Unterstützung durch den Lions Club Sigmaringen Hohenzollern mit ihrem Vorsitzenden Dr. Axel Storkenmaier, können immer wieder Erzieherinnen für dieses Programm weitergebildet werden. Zusätzlich kann durch diese finanzielle Hilfe, während der Durchführung des Programms, Eltern wie Kindern viel unterstützendes Material zur Verfügung gestellt werden.

Der Abschied von den Puppen fiel den Kindern auch in diesem Jahr wieder schwer, doch sie können sich schon auf das nächste, letzte Kindergartenjahr freuen, da besuchen Tula und Tim sie als „Vorschüler“ nochmal.