Kinder meistern Parcours mit Hilfe der Eltern

Kinder unter sechs Jahre lieben klettern, rutschen, robben und schaukeln. Doch im Alltag haben sie wenig Gelegenheit, sich richtig auszutoben. Die Abteilung „Eltern-Kind-Turnen“ des TV Mengen hat in der Ablachhalle einen großen, unterhaltsamen und anspruchsvollen Parcours geboten, um den Kindern und ihren Eltern Lust auf Bewegung zu machen.

Die kostenlose Veranstaltung fand zum ersten Mal statt und reihte sich in die bundesweite Aktion „Wir machen Kinder stark“ ein. Der Besuch hat sich für Kinder und Eltern gelohnt. Nicht nur wegen der Freude an der Bewegung, sondern auch wegen den Herausforderungen und dem aufgebrachten Mut, die Hürden gemeinsam zu bewältigen. Den Kindern hat die Veranstaltung das Gefühl von Stärke und Sicherheit vermittelt. Übungsleiterin Monja Brendle kündigte an, dass sie 2020 wieder stattfinden werde.

In der Ablachhalle war ein Parcours mit zwölf Stationen aufgebaut, den die Väter der Abteilung Eltern-Kind-Turnen mit Matten, Barren, Kästen und Seilen zusammengefügt haben. Die Kinder im Alter zwischen einem und sechs Jahren waren herausgefordert und genossen es sichtbar, zusammen mit ihren Eltern die Aufgaben zu meistern. „Es sind die Übungen, die wir bei den Eltern-Kind-Turnstunden machen“, erklärte Übungsleiterin Monja Brendle.

Die Stationen trugen kindgerechte Namen, die sich die Kinder merken konnten. Der Start war das Würstchen: eine Matte hing lose zwischen Barren. Die Kinder mussten auf dem wackeligen Untergrund gehen. „Das ist eine Erfahrung, die Kinder im Alltag nicht machen können“, erklärte Monja Brendle. Sie beobachte in den Turnstunden, dass einige Kinder Defizite zum Beispiel im Gleichgewicht haben. Bei der Wackelbrücke - eine Bank, die zwischen zwei Barren hing - mussten die Kinder ihren Körper in Balance halten.

Spannend war auch die Tarzan-Übung: An einem langen Seil hing ein Teller auf dem man sich setzen und schaukeln kann. Die Kleinkinder müssten erst lernen, dass sie sich weit oben am Seil halten müssen. „Manche lassen los und fallen runter. Beim ersten Mal ist es am besten, wenn Eltern sich auf den Teller setzen und das Kleinkind auf den Schoß nehmen“, erklärte die Übungsleiterin.

Neben den Bewegungsübungen erleben die Kinder Beziehung. Sie spüren die Körpernähe und die enge Bindung zu den Eltern. Das fördert ihr Vertrauen. An der Seite der Eltern nehmen sie fast jedes Hindernis und sind danach mächtig stolz, wenn sie sich alleine trauen. Die Kinder krochen durch einen runden knisternden Schlauch. Sie legten sich auf ein Brett, fuhren durch einen niedrigen Tunnel, hüpften auf dem Trampolin und rutschten die großen Matten hinunter. Der Oktopus, der aus vier dunklen Tunnels besteht, beeindruckte die Kinder. „Manche trauen sich nicht durch die Dunkelheit. Dann kriechen ihnen die Eltern von der anderen Seite ein wenig entgegen“, erklärte Monja Brendle.

Beim Eltern-Kinder-Turnen lernen die Kinder nicht nur den Körper zu beherrschen, mutiger zu werden und mit ihren Eltern Stationen zu meistern, die sie alleine zunächst nicht schaffen würden. „Sie lernen auch das Anstehen, das Warten, bis sie dran kommen. Auch lernen sie, einander zu helfen, nicht auszulachen und einander zu ermutigen. Das sind wichtige Kompetenzen“, berichtet Kathrina Schuler, Geschäftsführerin beim TV Mengen.