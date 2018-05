Kinder lernen von Tula und Tim

„Wenn Tula und Tim hier bei uns spielen, machen sie uns Mut und das tut gut.“ - So erklang es jedes Mal am Anfang einer Kindergartenplus-Stunde in den vergangenen Wochen im Kindergarten St. Christophorus in Ennetach. Bereits seit sechs Jahren treffen sich hier jeweils die Kinder des Jahrgangs der Vier- bis Fünfjährigen zu den neun Mitmachstunden der beiden Handpuppen Tula und Tim.

„Das sind keine Puppen, die sind echt!“, ereiferte sich schnell ein Mädchen, als jemand behauptete, dies seien nur Puppen. Sobald die Erzieherin und Kindergartenplustrainerin Barbara Trunz die Puppen aus ihrem schönen alten Lederkoffer holt werden die Puppen lebendig und echt. Tula und Tim sind richtig dicke Freunde, sie spielen miteinander, streiten auch mal, versöhnen sich wieder und haben viel Spaß miteinander. Im Puppenspiel erleben die Kinder alle Facetten der Emotionen, wie Freude, Angst, Trauer oder Wut. Die Kinder identifizieren sich mit Tula und Tim und erleben und verarbeiten ihre eigenen Erlebnisse, berichtet die Erzieherin von dem erfolgreichen Projekt.

Durch die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Gefühlen von Tula und Tim aber auch den eigenen Gefühlen, üben sich die Kindergartenkinder auch selbst im im sicheren Umgang mit ihren und fremden Emotionen. Mit den Liedern des Programms und dem kreativen Teil der Treffen werden bei den Kindern alle Sinne angesprochen und geschult.

Das Programm Kindergartenplus wurde von der Deutschen Liga für das Kind entwickelt und wird ständigen Austausch mit den durchführenden Erziehern evaluiert.

Finanziert wurde die Entwicklung, sowie die Schulungen der durchführenden Erzieherinnen und das nötige Material, von den Lions Clubs in Deutschland. Der Lions Club Sigmaringen-Hohenzollern mit seinem Vorsitzenden Axel Storkenmaier, übernimmt für die Kinder des Ennetacher Kindergartens die Material- und Fortbildungskosten.

Durch seine persönliche Teilnahme am Informationsnachmittag im Kindergarten, erfuhren die Eltern aus erster Hand von der großzügigen Unterstützung durch den Lions Club Hohenzollern. Storkenmaier nutzte dabei die Gelegenheit, um nochmals auf die große Bedeutung dieser Art von Gewalt- und Suchtpräventation hinzuweisen. Im Namen der Lions bedankte er sich bei den Erzieherinnen für ihren Einsatz und die Durchführung des Programms mit den Kindern.