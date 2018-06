Kinder finden gestohlenen Tresor

Einen interessanten Fund haben spielende Kinder am Rande der Ablach gemacht, als sie im Verlauf des Freitagnachmittags auf Höhe des Notariats einen aufgebrochenen Schranktresor entdeckten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Wie sich nach der Bergung des Tresors herausstellte, wurde er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch einen unbekannten Täter aus einem Hotel in der Hauptstraße gestohlen. Der Tresor hatte sich nicht in einem der Hotelzimmer befunden und auch keine Wertgegenstände von Hotelgästen enthalten, teilte die Polizei der SZ auf Nachfrage mit. In ihm hatte sich ein geringer Bargeldbetrag und Papiere des Hotelinhabers befunden, der den Diebstahl jedoch nicht bei der Polizei angezeigt hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Mengen unter Telefon 07572/5071, entgegen.