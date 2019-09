Kinder erleben Klangzauber der Instrumente

Musikbegeisterte Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren hatten beim Kindersommer die Möglichkeit, einen spannenden Ausflug ins Land der Instrumente zu erleben. Unter dem Motto „Klangwelten“ wurden an der Musikschule einen Vormittag lang Instrumente ausprobiert und die unterschiedlichsten Klänge gezaubert.

Zu Beginn durften sich alle Teilnehmer unter Anleitung von Gabi Wiens (Früherziehung/Klavier) in der Gruppe zusammenfinden und kennenlernen. Mit Handtrommeln, Triangeln und Schlaghölzern, aber auch der Stimme wurden die rhythmischen Muster interpretiert und in ein kurzes Stück verpackt. Im Anschluss wurden die Kinder in Kleingruppen aufgeteilt. Sie erkundeten die in den Räumen der weiteren Fachlehrer aufgebauten Instrumente. Im Erdgeschoss stand das Klavier zum Ausprobieren bereit. Was ist der Unterschied zwischen den weißen und schwarzen Tasten? Was passiert im Inneren, wenn man eine Taste anspielt? All das waren Fragen, die von den jungen Künstlern praktisch erforscht wurden.

Einen Raum weiter hörte man es schmettern und tröten. Helmut Müller, Schulleiter und Lehrkraft für Blechblasinstrumente, zeigte den Kindern anhand der richtigen Lippenstellung und Atmung, wie man den Instrumenten Trompete, Horn und Posaune die Töne entlockt. Im Obergeschoss begann die Reise der Klänge mit den Saiteninstrumenten. Josua Göhring, Gitarrenschüler an der Jugendmusikschule, verdeutlichte den Kindern, wie man die Saiten der Gitarre in Schwingung bringt und wie durch Umgreifen auf dem Gitarrenhals die unterschiedlichen Töne erzeugt werden.

Im nächsten Zimmer wartete die Familie der Holzblasinstrumente. Erwin Welte, Lehrer für Klarinette und Saxofon erklärte, wie anhand des Holzblättchens auf dem Mundstück die verschiedenen Klänge erzeugt werden können. Auch gab er den Kindern einen Einblick in die Spielweise der Blockflöte. Manchmal schrill, aber auch warm und strahlend, wurden die Klänge definiert, die dann von den Teilnehmern selbst erlebt werden durften. Den Abschluss machte die Familie der Schlaginstrumente. André Streich, Verwaltungsleiter und Schlagzeuglehrer, zeigte den Kindern anhand von Vor- und Nachspielübungen einfache aber wirkungsvolle Rhythmen, die dann gekonnt am Drum-Set umgesetzt wurden. Als sich der „Klangzauber“ dem Ende näherte, durften die Lehrkräfte und Eltern in viele strahlende Gesichter blicken.