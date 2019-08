Kinder binden in Ennetach erstmals die Weihbüschel mit

Die Frauen von der Kirchengemeinde Ennetach haben am Samstagmorgen 120 Weihbüschel gebunden und sie in die Kirche Sankt Cornelius und Cyprian Kirche getragen. Die wunderbar nach Kräutern wohlriechenden Sträuße wurden am Sonntagmorgen anlässlich des Festes Mariä Himmelfahrt geweiht. Die Christen konnten sie gegen eine Spende mit nach Hause nehmen. Der Erlös wird für die Renovierung des Weihwasserkessels eingesetzt.

Die Frauen haben einen großen Aufwand auf sich genommen. Am Vortag hatten sie schon Kräuter und Blumen zusammengetragen und am nächsten Morgen kamen die Spenden von Kräutern und weiteren Blumen dazu. Vor dem Haus der Kirchengemeinde haben sie lange Tische aufgestellt und die vielen Blumen und Kräuter ausgelegt. „Wir machen es schon zwölf Jahr und wollen damit diese alte Tradition erhalten“, berichtet Gertrud Knaus. Zum ersten Mal waren Kinder dabei, die auch fleißig mitgewirkt haben. Ihnen soll die Freude an christlicher Tradition weitergegeben werden.

Früher war es anders: Da hat jede Bäuerin und jede Frau ihren Weihbüschel selber gemacht. Sie ging durch den Garten und schnitt die Blumen und Kräuter, zog eine schöne Gelbe Rübe und einen frischen Zwiebel aus dem Boden. Vom Feld hatte sie verschiedene Arten von Getreide heimgebracht. So waren alle Zutaten beieinander. Sie schnitt ein großes Krautblatt, legte Blumen, Kräuter, Getreide hinein und band alles schnell am Sonntagmorgen zusammen, bevor sie in die Kirchen ging. Den Büschel legte sie vor den Altar. Am Ende der Messe weihte der Priester die vielen Weihbüschel. Dann holte die Bäuerin ihn wieder und nahm ihn mit nach Hause. „Heute haben die wenigsten noch einen Garten. Deshalb sammeln wir die vielen Kräuter, die Bauern-Hortensien, die Sonnenblumen und Gladiolen und machen die Weihbüschel. So kann jeder Haushalt einen bekommen“, erklären die Frauen. Und der größte aller Weihbüschel kommt in eine große Vase und wird vor den Ambo gestellt. Das sei in Ennetach Tradition.

Der geweihte Kräuterbüschel gehört schon lange zum kirchlichen Jahreskreis. Manche haben ihn früher in den Stall zum Vieh gehängt, erinnern sich die Frauen. Er sollte vor Krankheiten schützen. „Heute gibt es nicht mehr so viele Ställe und die Landwirte brauchen die Weihbüschel nicht mehr“, erklären sie. Manche Familien haben den Weihbüschel in den Dachboden gehängt, damit er vor Blitzeinschlag schütze. Und wichtig sei, dass man den geweihten Büschel nicht einfach auf den Kompost oder im Müll entsorgt. „Er ist geweiht: Er muss verbrannt werden“, erklärt Gertrud Knaus. Auch der große Weihbüschel der Kirchengemeinde werde bis zur Osternacht aufbewahrt und im Osterfeuer mitverbrannt. Früher haben die Bäuerinnen sogar noch die Asche verstreut, damit sie gegen Gefahren schütze, berichten die Frauen.

Die Tradition des Weihbüschels an Mariä Himmelfahrt geht auf eine Legende zurück: Als die Muttergottes gestorben war, wurde sie beigesetzt. Als die Apostel das Grab öffneten, war der Leib Mariä nicht mehr da: Sie war in den Himmel aufgenommen worden. Es sei aus dem leeren Grab ein wunderbarer Duft von Blumen und Kräuter geströmt. In Erinnerung an dieses Ereignis werden jedes Jahr an Mariä Himmelfahrt die Kräuterbüschel gebunden und geweiht.