Kiesabbau: Valet und Ott stellt Pläne vor

Das Kiesunternehmen Valet und Ott hofft, im nächsten Jahr die Genehmigung für den Kiesabbau beim Baggersee Südsee 3 zu bekommen. In einem Informationsgespräch vor Ort hat der Geschäftsführer Helge-Alexander List interessierten Bürgern den aktuellen Stand der Planungen erläutert.

Im Bereich zwischen den Baggerseen Süd III (Badesee „Südsee 3“) und dem See Nord II – das ist der See mit der Gaststätte „Haus am See“ – will das Kiesunternehmen Valet und Ott Kies abbauen. Das Abbau-Plangebiet umfasst etwa 7,6 Hektar. Um sieben Hektar würde am Ende des Abbaus der Südsee 3 größer sein als vorher, und dann fast an den See Nord II heranreichen – der Südsee 3 wäre also deutlich größer als jetzt.

Der Abbau würde freilich über einen langen Zeitraum vonstattengehen. Helge-Alexander List sprach von etwa zehn Jahren. Abgeschlossen ist laut List das Raumordnungsverfahren beim Regierungspräsidium. Ende Mai, Anfang Juni wolle das Unternehmen den Abbauantrag beim Landratsamt einreichen. „Wir hoffen, dass wir Mitte nächsten Jahres die Genehmigung hätten“, sagte List betont vorsichtig.

Holzbalken im Wasser

Auch wenn der See Süd III deutlich größer sein wird nach dem Abbau, gilt dies nicht unbedingt für den Badebereich. Zwischen dem dann „alten“ Seestück und dem dann neuen, erweiterten Seestück sollen Schwimmholzbalken im Wasser angebracht werden, damit Badegäste aus Naturschutzgründen nicht in den erweiterten Bereich schwimmen. Er halte das für nicht so glücklich, so List: Die Schwimmholzbalken seien womöglich für die Badegäste erst recht attraktiv, um beispielsweise darunter zu tauchen. „Aber das werden wir so machen müssen. Das ist eine Forderung des Naturschutzes“, erklärte List.

Die Zuhörer fragten, ob bei dem Kiesabbau mit Lärmbelästigungen zu rechnen sei. List verneinte dies: „Das, was hier passiert, ist relativ lärmgering“, sagte er. Ein Beleg dafür sei auch, dass das Unternehmen kein Schallschutzgutachten habe anfertigen lassen müssen, sondern nur eine Prognose. Die Kiesabbauarbeiten werden laut List nicht das ganze Jahr hindurch erfolgen, sondern mehrere Monate lang pro Jahr, etwa ein Drittel des Jahres.

Einschränkungen im Vergleich zu bisher wird es am Ende für die Angler geben, ihnen steht laut den Planungen ein Teilbereich zum Angeln aus Naturschutzgründen nach dem Kiesabbau nicht mehr zur Verfügung.

Offen ist, wie mit dem Mühlkanal, der durch das Plangebiet verläuft, umgegangen werden soll. „Da werden wir in dem Abbauantrag zwei Varianten präsentieren. Das haben wir mit dem Landratsamt auch so abgestimmt“, informierte List. Die „greifbarere“ und auch für das Unternehmen leichter umsetzbarere Variante sei, den Mühlkanal zu verlegen. Für das Unternehmen sei das leichter, weil unter anderem alle nötigen Flächen im Eigentum seien. Die zweite Variante sei, den Mühlkanal entfallen zu lassen. Diese Variante habe aber „Unwägbarkeiten“ im Genehmigungsverfahren, sagte List. Beispielsweise würde das eine Einigung mit den Mühleneigentümern voraussetzen.

Bei dem Informationsgespräch waren Tafeln mit Plänen aufgestellt, hier konnten sich die Bürger auch informieren.