Kicken unterm Weihnachtsstern

In Mengen haben in der Vorweihnachtszeit zwei Fußballturniere stattgefunden. An der Sonnenlugerschule fand das Nikolausturnier statt, in der Ablachhhalle das Weihnachtsturnier.

Bei dem alljährlichen Nikolausturnier an der Sonnenlugerschule herrschte gute Stimmung und eine durchaus faire Wettkampfatmosphäre. Für die Nachwuchssportler der Klassen fünf und sechs fand der schulinterne Fußballwettstreit bereits zum 27. Mal statt. Sieben Jungenmannschaften und vier Mädchenmannschaften kämpften dabei unter den Augen der Schiedsrichter Sebstian Blaser aus der neunten Klasse und Erik Vogel aus der zehnten Klasse um den Sieg. Organisiert hatte die Veranstaltung Marcel Stumpp von der Gemeinschaftsschule auf dem Sonnenluger. Im Finale setzte sich nach spannenden Spielen bei den Mädchen die Mannschaft der Klasse 6a im Finale durch. Das Endspiel der Jungen gewann die Klasse 6c. Unterstützt wurde der Wettkampf durch die beiden Schulsanitäter Fiona und Rabea Schmidt.

Das 22. Weihnachtsturnier in der Ablachhalle war für alle siebten und achten Klassen der Mengener Schulen ein Höhepunkt. Dabei starteten zehn Jungenteams und vier Mädchenteams der GMS, der Realschule und des Gymnasiums. Unter der Leitung der Schiedsrichter Peter Lehleiter und Alfons Rist gewannen bei den Jungen das Team der achten Klasse des Gymnasiums und bei den Mädchen die achte Klasse der Realschule. Auch hier sorgten Marcel Stumpp und sein Team sowie die Schulsanitäter Fiona und Rabea Schmidt für einen reibungslosen Ablauf. Bürgermeister Bubeck übernahm traditonell die Siegerehrung.

Für das sportliche Wohl war bei beiden Veranstaltungen gesorgt. Nach der Siegerehrung des Nikolausturniers trafen sich alle Mannschaften zu einem gemeinsamen Abschluss im weihnachtlich geschmückten Schülerhaus der Sonnenlugerschule. Dort gab es nach der sportlichen Anstrengung selbstgebackene Kuchen und Getränke. Für die älteren Sportler sorgte die SMV der Gemeinschaftsschule für Essen und Getränke.

Die Fußbalturniere sind Bausteine des Sportprofils der Sonnenlugerschule, für das sie als WSB-Schule (Weiterführende Schule mit Sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt) eigens zertifiziert wurde.