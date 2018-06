Kennzeichen führt zu Unfallfahrer

Weil er das Kennzeichen seines Autos verloren hatte, konnte die Polizei am Montag einen 19-jährigen Autofahrer ausfindig machen, der nach einem Unfall einfach davon gefahren war. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Auto gegen 22 Uhr von der Brühlstraße nach links in die B 311 eingebogen. Dabei übersah er den Sattelzug eines 39-Jährigen, der in Richtung Rulfingen fuhr. Das Auto kollidierte mit der hinteren Achse des Aufliegers, sodass die Stoßstange des Autos samt Kennzeichen abgerissen wurde und mitten auf der Fahrbahn liegen blieb. Der 19-Jährige schaltete anschließend das Licht seines Wagens aus und flüchtete in Richtung Mengen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anhand des liegengebliebenen Kennzeichens wurde das Auto später im Stadtgebiet Mengen gefunden. Am Sattelzug entstand ein Schaden von rund 200 Euro, am Auto von rund 1500 Euro.