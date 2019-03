Kenianische Waisenkinder halten Kontakt zu den Großeltern

Nach der eindrucksvollen Friedensmesse, den der Einharter Projektchor in der St. Ulrich Kirche zusammen mit Pfarrer Meinrad Huber gefeiert hatte, fand ein Vortrag im Gemeindesaal über das Projekt „Saat der Hoffnung“ in Kenia von Carsten und Matthias Werner statt. Eingeladen hatte Hilde Kugler, sie und Maria Hörmann waren bereits in Kenia und haben die Häuser von dem Projekt besucht. Es kamen an diesem Abend 1320 Euro Spenden für das Projekt zusammen.

Carsten und Matthias Werner sind Geschwister, die sich für Waisenkinder in Kenia engagieren. In Videoclips und einer Bilderpräsentation berichteten sie von ihrer langjährigen Arbeit. 1999 sind Carsten und seine Frau Silke Werner nach Kenia geflogen und haben ein Kinderheim in der Nähe von Kitale aufgebaut. Matthias Werner half, Spenden in Deutschland einzuwerben. Sie haben eine Organisation gegründet und eng mit dem Jugendamt und dem Gericht zusammengearbeitet, um die Kinder legal in ihre Obhut zu nehmen. Inzwischen sind die Kinder der Anfangszeit Erwachsene und haben einen Beruf.

Computer-Klasse eingerichtet

Neben dem Waisenhaus, in dem die Kinder nach dem Muster der SOS-Kinderdörfer leben, wurde den Projektleitern bald klar, dass eine Schule benötigt wird. Es ist ein heller, großer Raum, was in Kenia selten ist. Inzwischen wurde eine Computer-Klasse eingerichtet, weil auch Kenia von der Globalisierung erfasst wird, erklärte Matthias Werner. In dieser Schulen erreichen die Schüler gute Noten, die ihnen den Zutritt zu guten Oberstufen-Schulen öffnen. Es sind nämlich dort die Schulen, die sich ihre Schüler aussuchen und aufnehmen. Nach der Oberstufe gehen manche zum Studieren, andere lernen einen Beruf, so haben diese jungen Leute bessere Chancen auf einen guten Arbeitsplatz. Das Projekt begleitet die Kinder länger als bis zur Volljährigkeit, berichtete Carsten Werner. Deutsche Paten ermöglichen mit 30 Euro im Monat die Schulbildung der Kinder.

Das Projekt hat sich immer wieder an die Entwicklungen angepasst und sich den Herausforderungen gestellt. Es wurde eine Klinik gebaut und mit einem Labor ausgestattet, um die medizinische Versorgung im Dorf zu sichern. Als der Preis des Grundnahrungsmittel Mais wegen Dürre und Korruption explodierte, kauften Carsten und Silke Werner ein Stück Land, bauten Mais für das Kinderhaus und für Bedürftige im Ort an. Ein ganz neues Projekt unterstützt die Großeltern der Waisenkinder. Viele Mütter sind an Aids gestorben, die Großeltern halten Kontakt zu den Kindern im Waisenhaus. Die Kinder sollen in ihren Familien zurückkehren. So werden jetzt kleine Häuser aus Ziegel für die Großeltern gebaut, damit die Kinder bei ihnen leben können.

Inzwischen sterben weniger Leute an Aids, in Kenia funktioniert die Versorgung mit den entsprechenden Medikamenten. So gibt es zum Glück weniger Waisenkinder, berichtete Matthias Werner. Das Projekt unterstützt nun zunehmend Kinder in ihren Familien. Kinder, die daheim misshandelt werden, kommen für eine gewisse Zeit in das Kinderhaus, um geschützt zu werden. Es werde aber versucht, sie wieder in ihren Familien zu integrieren.

Reise nach Kenia

Carsten und Matthias Werner warben für Reisen nach Kenia und den Besuch der Anlagen des Projektes. Die nächste Reise findet Ende November statt. Insgesamt können zwölf Personen mitreisen.

Der Bericht über das Projekt „Saat der Hoffnung“ hat die vielen Zuhörer begeistert. Es wurden Spenden gesammelt: Nach der Friedensmesse und nach dem Vortrag kamen 1320 Euro zusammen, berichtete Hilde Kugler begeistert und dankbar für die Großzügigkeit der Spender.