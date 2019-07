Keiner radelt so viel wie Hans Peter Rometsch

2729 Kilometer in drei Wochen: Keiner ist beim Stadtradeln Mengen so viel geradelt wie Hans Peter Rometsch vom Team der „Schwäbischen Zeitung“. Bei der Siegerehrung im Rathaus nahm er einen Gutschein für einen Motorgleitschirmflug entgegen. Insgesamt haben 671 Radfahrer in 35 Teams rund 147 500 Kilometer zurückgelegt. „Das ist Wahnsinn“, sagte Bürgermeister Stefan Bubeck. „Ich bin wirklich schwer beeindruckt ob des Ergebnisses und der Zahlen.“ 735 Radelnde waren beim Stadtradeln Mengen registriert, 671 beteiligten sich aktiv.

Die erreichten Kilometer entsprechen umgerechnet einer CO2-Einsparung von knapp 21 000 Kilogramm, also rund 21 Tonnen. „Ich glaube, das ist eine ganz stattliche Zahl“, sagte Bubeck dazu. Unter den registrierten Teilnehmern befanden sich 21 Gemeinderäte, 14 davon waren aktiv dabei, was Bubeck lobend erwähnte. Derzeit belegt Mengen deutschlandweit Platz eins in der Kategorie der Städte unter 10 000 Einwohner. „Und das mit großem Abstand zu dem Zweitplatzierten“, bemerkte Bubeck.

Vorjahres-Bester steigert Leistung

Als aktivsten Einzelradler zeichnete Bubeck Hans Peter Rometsch aus, er fuhr knapp 2730 Kilometer. „Das ist viermal die Strecke Mengen-Berlin“, sagte Bubeck. Rometsch war schon beim letztjährigen Stadtradeln der aktivste Einzelradler. Und er hat sein Ergebnis nochmal deutlich gesteigert: „Dieses Jahr haben Sie nochmal 400 Kilometer draufgelegt“, sagte Bubeck.

In Abwesenheit geehrt wurden auch die zweit- und drittbesten Radler: Patrick Kuchelmeister (Team Jung und Alt radeln gemeinsam, Blochingen) fuhr 2000 Kilometer und bekommt einen Gewerbegutschein in Höhe von 70 Euro, Friedrich Kipke (Team OWB Mengen) legte 1833 Kilometer zurück und erhält einen Gewerbegutschein in Höhe von 50 Euro.

Er fahre viel Rad, aber normalerweise nicht so viel, sagte Hans Peter Rometsch im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Das ist nochmal so ein zusätzlicher Motivationsschub“, ergänzte er mit Blick auf die Aktion Stadtradeln.

Ausgezeichnet wurden auch die besten Teams. Das Team mit den meisten Kilometern, mit einem Ergebnis von rund 17 240 Kilometern, waren Mengens Triathleten mit Team-Kapitän Stefan Vollmer. Das Team mit den meisten aktivsten Radlern war das Team Sonnenlugerschule/Schützengilde Ennetach mit Kapitän Helmut Fischer. Das aktivste Team mit dem höchsten Kilometerschnitt pro Teilnehmer war das Team der „Schwäbischen Zeitung“ mit der SZ-Redakteurin Jennifer Kuhlmann als Kapitänin. Bubeck selbst nahm auch am Stadtradeln teil. „Ich hatte etwas über 200 Kilometer“, antwortete er auf eine Nachfrage aus dem Publikum.

Nach der Siegerehrung fand eine Verlosung statt: Es gab beispielsweise Trinkflaschen oder Fahrradhelme zu gewinnen. Als „Glücksfee“ fungierte Julian Weinmann aus Ennetach. Als Lohn bekam der Junge einen Freibad-Gutschein geschenkt, also einmal kostenloser Eintritt.