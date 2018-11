Keine bösen Blicke beim Popcornkauen

Nicht nur in der Pause zwischen den beiden Akten ein Gläschen Sekt trinken, sondern auch während der Vorstellung – das dürfte in den meisten Opernhäusern undenkbar sein. Am Samstag konnten Opernliebhaber und die, die es noch werden wollen, den Dialogen in Nico Muhlys Oper „Marnie“ sogar popcornkauend lauschen. Für Redakteurin Jennifer Kuhlmann eine ganz neue Erfahrung.

Einmal hatte ich es als Schülerin nämlich gewagt, mitten im – sagen wir mal – dritten Akt von Prokofjews „Die Liebe zu den drei Orangen“ ein Bonbon auszuwickeln und sich in den Mund zu schieben. Das Knistern zog nicht nur böse Blicke aus der Reihe vor mir auf mich, sondern auch eine Standpauke des Deutschlehrers. Zu Recht natürlich. Es ist also nicht die erste Oper, die ich mir anschaue. Im Gegenteil: Besagter Deutschlehrer hatte immer günstige Karten für Vorstellungen im Angebot. Die Besuche waren interessant, aber oft auch anstrengend. Stücke ohne Gesang lagen mir mehr.

Jetzt lehne ich mich in meinem Sessel im Gloria Kinocenter zurück und muss mir erst noch einmal vergegenwärtigen, dass exakt zur selben Zeit in New York die Sänger und Darsteller die Bühne in der ausverkauften Metropolitan Opera betreten. Per Satellit wird die Aufführung live nach Mengen übertragen. „Natürlich nicht nur nach Mengen, sondern in 90 Kinos in ganz Deutschland“, hat Petra Engler, Geschäftsführerin der Gloria Gastro und Event GmbH, mir zuvor verraten.

Auswählen geht nicht

„Marnie“ ist eine moderne Oper, die erst im vergangenen Jahr in London Premiere gefeiert hat. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Winston Graham und spielt in den 1950er-Jahren. „Die Oper dürfte wirklich nur absoluten Insidern bekannt sein“, sagt Engler. Wahrscheinlich sind deswegen nicht besonders viele Zuschauer gekommen. „Bei Aida hatten wir viele Reservierungen“, so Engler. Sie geht davon aus, dass zunächst bekanntere Opern und Stars wie Anna Netrebko und Jonas Kaufmann Zugpferde für die Vorstellungen sind. „Wenn die Vorstellungen ankommen, trauen sich die Leute vielleicht auch an unbekanntere Stücke.“ Engler muss das Paket mit zehn Opern nehmen, dass die Metropolitan Opera den Kinos anbietet. „Bestimmte Opern herauspicken oder weglassen kann ich nicht“, sagt sie.

Während die Geschichte um Marnie, die ihren Arbeitgebern Lügen auftischt und sie dann ausraubt, spannend erzählt wird, überzeugt die Musik nicht gerade mit Leitmotiven oder eindrucksvollen Arien. Sie erinnert mehr an Filmmusik, der Gesang an vertonte Dialoge. „Musikalisch ist das schon ziemlich schwach“, sagt eine Besucherin in der Pause. Was sie allerdings freut, ist die technisch einwandfreie Übertragung. Das habe sie in Biberach schon anders erlebt.

Für mich als ungeübte Opern-Schauerin sind die eingeblendeten deutschen Untertitel Gold wert. Ohne sie hätte ich der Handlung wohl nicht gut folgen können. Auch die Einblicke und Interviews, die es in der Pause live von einem Moderator hinter der Bühne gibt, der die Sänger zu sich holt, gefallen mir gut. Am Ende des Abends fühlte ich mich gut unterhalten. Eine interessante Alternative zum Blockbuster, der im Nachbarsaal gezeigt wird. Und der Sound natürlich besser als daheim. Petra Engler denkt derweil schon über Verbesserungen nach. „Die Treppen in den Kinosaal oben sind für ältere Zuschauer schon eine Barriere, vielleicht ziehen wir nach unten um.“