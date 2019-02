KBZO-Gruppe wird ins Kinderhaus Mühlgässle integriert

Die integrative Kindergartengruppe der Stiftung KBZO zieht von Rosna ins Kinderhaus Mühlgässle um. Die Gruppe mit derzeit acht Kindern mit Förderbedarf wird ab dem neuen Kindergartenjahr 2019/2020 im Altbau des Kinderhauses untergebracht. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch beschlossen. Die Verwaltung soll nun einen entsprechenden Mietverstrag mit der KBZO abschließen.

Grund für die Verlagerung des integrativen Angebots nach Mengen ist die Tatsache, dass immer weniger Kinder ohne Förderbedarf die Einrichtung in Rosna besucht hatten. Da das pädagogische Konzept des Kindergartens aber gerade darauf baut, dass Kinder mit und ohne Behinderungen zusammen betreut werden, hat die KBZO bekannt gegeben, sich ab dem kommenden Kindergartenjahr aus Rosna zurückzuziehen. Gleichzeitig hatte die Stiftung aber Interesse bekundet, in Mengen bleiben zu wollen.

Laut Bürgermeister Stefan Bubeck waren die städtischen Kindergärten daraufhin untersucht worden, ob sie Kapazitäten für eine Aufnahme der Gruppe haben. In Rulfingen hätte eine Summe von rund 806 000 Euro für eine Erweiterung investiert werden müssen. „Im Kinderhaus Mühlgässle kann die Gruppe sofort problemlos untergebracht werden“, so Bubeck. Im Fokus ist ein Raum im Altbau. Sollten im Laufe der Zeit mehr Kinder für die KBZO-Gruppe angemeldet werden, gäbe es weitere Kapazitäten im Obergeschoss des Neubaus. Dort müsste in die Ausstattung investiert werden.