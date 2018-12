„Katende hat hohe Erwartungen an uns“

Mit der Zusage des Weltkreises der katholischen Liebfrauengemeinde Mengen, das St. Anthony Technical and Business Institute in Katende in Uganda zu unterstützen, sind vor Ort große Erwartungen geweckt worden. Bei seinem Besuch im Oktober hat der Mengener erlebt, dass sich nicht nur die Lehrer und Schüler an der mit einer deutschen Berufsschule vergleichbaren Einrichtung viel Hilfe aus Deutschland erhoffen.

„Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass auch wir die Spenden, die wir überweisen, erst sammeln oder erarbeiten müssen“, erzählt Lerch seinen Mitstreitern vom Weltkreis nach seiner Rückkehr aus Afrika. „Aber in Katende haben die Menschen die Vorstellung, dass wir Deutschen alle reich sind. Die wird nicht so schnell revidiert.“

Lerch hatte bei seiner Reise vor allem die Zustände und die Arbeitsweise an der Berufsschule ansehen wollen, um zu überprüfen, was mit den bisherigen Spenden aus Mengen und der Region geleistet werden konnte und wo weitere finanzielle Hilfen am sinnvollsten sind. Schnell hatte sich herausgestellt, dass vor allem die sanitären Anlagen sanierungsbedürftig sind und die einzelnen Ausbildungsgänge dringend neue Maschinen und Materialien brauchen, um vernünftig arbeiten zu können. Davon hängt auch die weitere Akkreditierung der Schule zur Abnahme von weiteren Prüfungen ab.

Zwei weitere Schulen im Ort

Pfarrer Robert Galiwango hatte Lerch aber auch zu zwei weiteren Schulen im Ort mitgenommen und ihn dort herumgeführt. Die Primary School würden rund 1700 Schüler besuchen, die Secondary School auch über 1000. „Auch in diese beiden Schulen müsste dringend investiert werden“, sagt Lerch. Die Schulleiter hätten deutlich ihre Hoffnung artikuliert, dass auch sie von den Spenden aus dem Mengener Weltkreis profitieren könnten.

„Damit hatte ich beim Antritt meiner Reise überhaupt nicht gerechnet und das hat mich natürlich schon in eine unangenehme Situation gebracht“, gesteht Lerch. „Ich konnte ja schlecht Versprechungen machen, die wir nicht einhalten können.“ Ihm sei ja bewusst gewesen, dass schon die Unterstützung der Berufsschule mit derzeit 125 Schülern für den Weltkreis eine riesige Herausforderung sei.

Lerch hörte sich also die Reden und Wünsche der Betroffenen an, machte aber keinerlei Zusagen. Ein Verhalten, dass ihm von den Mengenern im Weltkreis hoch angerechnet wird. „Wir können uns im Moment nur auf das St. Anthony Institue konzentieren“, sagt auch Pfarrer Einsiedler. Laut Lerch gibt es derzeit keine anderen Missionspartnerschaften oder Hilfsprojekte aus Deutschland, die sich in Katende engagieren. „Klar, dass da alle ihre Hoffnungen auf uns setzen“, sagt er. Über ein Schreiben an Pfarrer Robert Galiwango soll die Position der Mengener noch einmal verdeutlicht werden. Gute Nachrichten gibt es aber derweil auch schon: Unter den Mengenern haben sich dank der von Edwin Lerch erstellten und im Weltladen ausgelegten Liste einige Spender gefunden, die gezielt die Kosten für bestimmte Arbeitsmaschinen für die Ausbildungsberufe übernehmen wollen.