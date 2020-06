Kapelle sagt Seefest in Zielfingen ab

Auch das Zielfinger Seefest, das eigentlich vom 20. bis 22. Juni stattfinden sollte, ist aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Verordnung abgesagt worden. Auch wenn es aktuell immer mehr Lockerungen gebe, ist den Verantwortlichen der Musikkapelle Rulfingen die Lage zu dynamisch und zu unsicher, um ihren Gästen in diesem Jahr einen unbeschwerten Aufenthalt ermöglichen zu können. Deshalb wird es keine Nachholtermin, sondern erst wieder ein Fest im kommenden Jahr geben.

„Musizierende und singende Vereine sind nach wie vor nicht zu betreiben, wie man es gewohnt ist“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Es habe zwar auch bei ihnen Lockerungen gegeben, von einem Normalbetrieb sei man aber noch weit entfernt. Während des Versammlungsverbots hätten sich mehrere kleine Gruppen gebildet, derzeit werde in etwa vier unterschiedlichen Besetzungen unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorgaben unregelmäßig im Freien musiziert, um das Spielgefühl aufrecht zu erhalten. So gäbe es immer mal wieder innerhalb der geltenden Richtlinien spontane Platzkonzerte oder auch Übungsabende. Die kleinen Konzerte sind unangemeldet, um eine Menschenansammlung zu vermeiden. Desweiteren haben sich die Musiker an der Klopapier-Challenge beteiligt oder auch am 1. Mai an sechs Standorten im Ort musiziert, zeitgleich und dieselben Stücke. „Dies alles ist auch auf unserer Facebook-Seite zu sehen“, heißt es. Seit Beginn des Lockdowns seien 15 Gesamtproben, ebenso viele Registerproben und bis jetzt etwa sieben Auftritte – allen voran das Osterkonzert – ausgefallen. Ein Ende sei noch nicht in Sicht. Den Fronleichnams-Gottesdienst Krauchenwieser Park gestaltete die Kapelle mit einem Bläserquintett mit.