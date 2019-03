Kalenderprojekt: Katja Ott spendet 2100 Euro

Das Herzensprojekt der Mengener Fotografin Katja Ott ist abgeschlossen. Im vergangenen Jahr hatte sie besondere Fotos von Kindern und Haustieren gemacht und die schönsten davon zu einem Kalender zusammengestellt. Diese waren vor allem in der Vorweihnachtszeit verkauft worden. Sämtliche Erlöse aus dem Kalenderprojekt – das hatte Katja Ott bereits im Vorfeld so festgelegt und kommuniziert – sollten an Tierschutzorganisationen gehen. Das ist jetzt geschehen. „Insgesamt konnten 2100 Euro gespendet werden“, teilt die Fotografin der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Ausgewählt hat Katja Ott die vier Tierschutzorganisationen Engel für Hunde (Bodensee), Moppel-Hoppel Tiere in Not, Eichhörnchen-Notruf und die Kaninchenhilfe Bayern rockt. Außerdem unterstützt sie das heilpädagogischen Reiten auf dem Birkenhof in Ennetach und die tiergestütze Therapie auf dem Bauernhof Göhring in Rulfingen. Diese Einrichtungen dürfen sich jeweils über eine Spende in Höhe von 350 Euro freuen. „Das Kalenderprojekt wird dieses Jahr voraussichtlich nicht mehr wiederholt“, sagt Katja Ott. „Aber wenn alles klappt, soll es für 2020 wieder einen Spendenkalender oder ein ähnliches Projekt geben.“