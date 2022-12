Kalender mit Mengener Bildern ist fertig

Die Mengener Stadtverwaltung hat die Bevölkerung das ganze Jahr über dazu aufgerufen, sich an einem Wettbewerb zum „Foto des Monats“ zu beteiligen. Jeden Monat wurde durch Abstimmung per Mail, Facebook und Instagram ein Gewinnerfoto gekürt. Aus allen Gewinnerfotos wurde dann ein Kalender für das Jahr 2023 erstellt, der voraussichtlich ab Donnerstag, 8. Dezember, im Bürgerbüro im Rathaus sowie der Bundhandlung Wortgewandt für zehn Euro verkauft wird.

Laut einer Pressemitteilung der Stadt wird es auch noch zwei weitere Kalendervarianten in einer kleineren Auflage geben, weil es auch so viele schöne Fotos auf den Plätzen zwei und drei gegeben habe. Wer es mit seinem Bild in einen der Kalender geschafft hat (wie im Uhrzeigersinn von oben links: Tobias Bosslet, Claudia Hengge, Matthias Gayer und Horst Niedermüller) bekommt einen Kalender geschenkt.