Kai Pannen liest Kinderbücher vor

Gleich um zwei außergewöhnliche Kinderbuchfiguren ging es am vergangenen Mittwoch in der Stadtbücherei Mengen als der Kinderbuchautor Kai Pannen zu Gast war. Für 2. und 3. Schulklassen las er abwechslungsreich und die Kinder immer wieder einbeziehend aus den Büchern „Zombert in der Schule des Schreckens“ und „Andro streng geheim! – Fehlermeldung Schule“. Da Pannen nicht nur als Autor, sondern auch als Illustrator und Trickfilmer tätig ist, bot er zwischendurch auch Kostproben seines zeichnerischen Könnens, wobei die Schüler oft Wünsche oder Vorschläge äußern konnten. Die Illustrationen aus den Büchern, auf denen es viele Details zu entdecken gibt, wurden auf einer Leinwand präsentiert. Zudem hatte der Autor Zombert als Stoffpuppe mitgebracht, von der alle begeistert waren.

In „Zombert in der Schule des Schreckens“ hat der Zombie-Junge Langeweile. Mit einem Buch will er Abhilfe schaffen. Das Problem ist nur: Zombert kann nicht lesen. Deswegen soll er künftig mit Konrad in die Schule gehen. An Halloween nimmt er kurzerhand an einem Kostümwettbewerb teil. Da er nach Belieben seine Gliedmaßen, Kopf und Augen abnehmen und an anderer Stelle wieder anbringen kann, hat er gute Chancen zu gewinnen. Und das mit dem Lesen klappt dank beharrlichen Übens von Mal zu Mal besser.

Im Comic-Roman „Andro streng geheim! – Fehlermeldung Schule“ geht es um einen auf den ersten Blick ganz normalen Jungen, der neu in eine Klasse kommt. Was niemand weiß: Andro ist ein Roboter in geheimer Mission, der als Menschenjunge getarnt heimlich in eine Schulklasse geschleust wird. Seine Mission: Die Menschen erforschen und Freundschaftspunkte sammeln. Nur haben seine Erbauer-Eltern, die ebenfalls wie Menschen aussehen und sich einige ihrer Verhaltensweisen angeeignet haben, leider veraltete Technik in ihm verbaut.

Die Autorenbegegnung mit den unterhaltsamen Programmpunkten ging für eine 2. Klasse und zwei 3. Klassen der Ablachschule Mengen und eine 2. Klasse der Gögeschule Hohentengen schnell vorbei, so dass kaum mehr Zeit für die Fragen der Kinder blieb. Aber Autogrammkarten gab es auf alle Fälle mit auf den Weg.