Künstler präsentieren sich im Bürgerhaus

Die Jahresausstellung des Vereins Freizeitkunst Oberschwaben am Samstag, 3., und Sonntag, 4. November, im Bürgerhaus Ennetach ist dieses Mal mit einem Jubiläum verbunden. Vor 45 Jahren taten sich Freizeitkünstler in Bad Saulgau zusammen, um ihr Hobby gemeinsam mit anderen zu betreiben. Die Freizeitkunst Oberschwaben hat heute ein größeres Einzugsgebiet im gesamten Landkreis Sigmaringen. Der Verein bietet auch Nichtmitgliedern jährlich Gelegenheit, Freizeitkunst und Kunsthandwerk der Öffentlichkeit zu zeigen.

Mitte der 1980er-Jahre wurde die Geschäftsstelle des Vereins von Bad Saulgau nach Mengen verlegt. Neben der Geschäftsstelle und dem Einzugsgebiet haben sich auch die Aktivitäten der Hobbykunst geändert. Lag der Schwerpunkt der Freizeitkünstler früher bei der Malerei, gibt es heute ein breites Spektrum an künstlerischen Tätigkeiten und Produkten. Die Jahresausstellungen der Freizeitkunst fanden in den 1990er-Jahren im Heuneburg-Museum in Hundersingen statt und hatten einen vorweihnachtlichen Charakter.

Mit dem Wechsel zum Bürgerhaus Ennetach wandelte sich das Gesicht zum Kunsthandwerksmarkt und es konnte nun mit einer modernen Küche mehr für das leibliche Wohl der Ausstellungsbesucher getan werden. Es ist heute mehr als Kaffee und Kuchen im Angebot. Die Freizeitkunst Oberschwaben hat zurzeit 40 Mitglieder, darunter rund die Hälfte künstlerisch aktive Frauen. Wie in anderen Vereinen mangelt es auch in diesem an jungen Mitgliedern. Die Altersspanne liegt zwischen 44 und 82 Jahren.

Dieses Jahr präsentieren der Verein und seine Gastaussteller bereits zum 15. Mal in Ennetach ihre künstlerischen Produkte wie Metallkunst, Schmuck sowie Holz- und Lederarbeiten. Für die Besucher gibt es also viel zu sehen.