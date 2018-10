Künstler überzeugen mit ergreifenden Songs und viel Sympathie

Für ein restlos begeistertes Publikum hat das fünfte Sanfte-Töne-Festival am Samstagabend in der ausverkauften Alten Kirche in Rulfingen gesorgt. Im Mittelpunkt stand dabei immer wieder die Akustikgitarre, manchmal griffen die Musiker auch zur Trommel, zur E-Gitarre oder zur Merlin. Die Künstler, die auf der Bühne standen, überzeugten an diesem Abend aber nicht nur musikalisch, sondern allesamt auch mit ihrem sympathischen Auftreten.

Der Auftakt ist dem Duo „Anna & Fiona“ vorbehalten, zwei jungen Frauen aus Ostrach (Anna Kerle) und Bad Saulgau (Fiona Skuppin. Diese wechseln sich mit dem Piano und der Akustikgitarre ab und erzählen in ihren Liedern davon, was sie bewegt: Freundschaft, die Zeit nach dem Schulabschluss und – na, klar – große Gefühle. Dabei erinnert Anna Kerle an die Entstehung der ersten eigenen Songs. Mit einer Freundin habe sie einst beschlossen, ein Lied zu schreiben, erzählt sie. Dabei standen die Mädchen natürlich vor der Frage, worum es darin überhaupt gehen soll. Ein Liebeslied, darin wurden sie sich schnell einig, sollte es jedenfalls nicht werden.

Die Zuhörer klatschen mit

Doch diese Ablehnung ist längst Geschichte. So spielt Fiona Skuppin beim Sanfte-Töne-Festival ein Stück über einen Straßenmusiker, den sie bei einem Trip nach Valencia kennengelernt hatte: ein Mann, der die Zeit in der spanischen Großstadt für sie zu einer unvergesslichen machen sollte. Für das Lied greift Skuppin zu einer Merlin – einem viersaitigen Instrument, das wie eine Gitarre gespielt wird. Dazu klatscht erst Anna Kerle, dann kommen auch die rund 150 Zuhörer dazu.

Als nächstes steht Vera Aggeler aus Wangen im Allgäu auf der Bühne. Von einem viertägigen Berlin-Aufenthalt hat sie unter anderem eine Erkältung mitgebracht. Einen gelungenen Auftritt legt sie trotzdem hin. Auch Aggeler greift zur Akustikgitarre, stimmt inhaltlich nachdenkliche Töne an. „Wie kann man Gott lieben und sich im wahren Leben bekriegen?“, singt sie. Ihr Song „Schade“ handelt von den verpassten Gelegenheiten im Leben. Und in „Egal“ singt sie: „Es ist nicht so, dass ich dich nicht mehr mag, aber so langsam wirst du mir egal.“ Lob gibt es von ihr für die tolle Location. „Seit einem halben Jahr freue ich mich darauf, in dieser Kirche zu spielen“, sagt Aggeler.

Auf sie folgt Christian Stumfol, der sich ebenfalls mit der Akustikgitarre begnügt. Auch er habe immer Songs schreiben wollen, die die Welt verbessern, erzählt er – keine Liebeslieder. Doch von denen seien im Laufe der Zeit dann eben doch immer mehr entstanden. Aber nicht nur. So eröffnet Stumfol sein Set mit einem Lied über Gammertingen. „Nicht gerade eine meiner Top-Ten-Städte“, merkt er an und erntet dafür herzliches Lachen im Publikum.

Drei Alben hat Stumfol mittlerweile aufgenommen. Mit „Long Story Short“ spielt er in der Alten Kirche einen neuen, eigenen Country-Song. Auch Bruce Springsteens „No Surrender“ interpretiert er als Country-Nummer. Dass er an diesem Abend als einziger Mann auftritt, stört ihn nicht. „Falls ihr Töchter habt, gebt ihnen eine Gitarre!“, sagt Stumfol zum Publikum über die von Männern dominierte Musikindustrie.

Überbrücken mit dem Piano

Den letzten Teil des Abends gestaltet Lilly Brüchner unter ihrem Künstlernamen „Lilly Among Clouds“. Unterstützt wird sie von Onno Dreier am Piano. Jetzt kommt auch mal eine E-Gitarre zum Einsatz, bei manchen Stücken wagen sich Brüchner und Dreier sogar an eine Trommel. Durch die sympathische Art kommen die beiden ihrem Publikum gleich näher. So professionell sie musizieren, so wenig abgebrüht treten sie auf: Während Brüchner ihre Gitarre nachstimmt, überbrückt Dreier mit dem Piano. Für ihn kein Problem, sagt er. Schließlich habe er früher mal Barpiano gespielt.

Später widmet sich Lilly Brüchner unter anderem der Frage, wie das nun ist, wenn man jemanden eigentlich loslassen müsste, um ihn zu behalten. „Ich bin hoffentlich nicht die einzige, die sich selbsttherapeutisch ans Klavier setzt“, sagt sie. Ihre Popsongs und ihre ergreifende Stimme setzen einen grandiosen Schlusspunkt unter das gut dreistündige Festival. „Ihr seid das Traum-Publikum schlechthin“, sagt Brüchner, bevor sie die Bühne verlässt. „Behaltet euch bei, offen für Neues zu sein!“