Kälber streicheln, Schätze suchen und Saft pressen

Die Kinder der Kindertagesstätte St. Maria haben in der vergangenen Woche gemeinsam mit ihren Erzieherinnen drei abwechslungsreiche und spannende Erlebnistage verbracht.

Am Mittwoch machten sich Kinder und Erzieherinnen auf den Weg zum Bauernhof der Familie Fuchs nach Granheim. Alle wurden herzlich empfangen und gleich ging es für die Kinder in den Stall. Dort wurden Kühe bestaunt, gefüttert und gestreichelt. Dann ging es zu den Kälbchen. Die waren noch etwas scheu, Geduld war gefragt, um sie streicheln zu können. Nach diesen ersten aufregenden Erlebnissen schmeckte den Kindern ihr mitgebrachtes Vesper besonders gut. Anschließend gingen sie zur Streuobstwiese, um die vielen reifen Äpfel aufzusammeln. Wer dann wollte, durfte auf dem Fahrersitz des großen Traktors Platz nehmen. Die Größe des Traktors und die gute Aussicht aus der Fahrerkabine beeindruckte und begeisterte die Kinder gleichermaßen. Viel zu schnell war der Morgen auf dem Bauernhof vergangen. Eltern, die sich zum Fahrdienst bereiterklärt hatten, warteten schon auf die Kinder.

Am Donnerstag war eine Schnitzeljagd auf dem Missionsberg angesagt. Bunte Bänder zeigten den Weg. Auf dem Berg hatten Wutzliputzlis Zeichen versteckt, denen die Kinder folgen sollten. Die Wutzliputzlis hatten sich unterschiedliche Aufgaben ausgedacht, die erfüllt werden mussten, bevor die einzelnen Kindergruppen weiter gehen durften. Begeistert, aufmerksam und mit Ausdauer erkundeten die Kinder den Missionsberg. Die Kinder waren in ihrem Eifer, den Wutzliputzli-Schatz zu finden, kaum zu bremsen. Nach vielen Abenteuern fand jede Gruppe ihren Keksschatz, der sogleich freudenstrahlend verspeist wurde.

Der dritte Erlebnistag fand in der Kindertagesstätte als Apfelerlebnis-tag statt. Die in Granheim aufgesammelten Äpfel wurden auf unterschiedliche Weise verarbeitet. In Kleingruppen konnten die Kinder selbst Apfelmus zubereiten und Apfel-Muffins backen. Das Highlight an diesem Tag war aber selbst Apfelsaft zu pressen. Alfons Bleicher stellte dafür seine Apfelpresse zur Verfügung. Dank der fachkundigen Anleitung und Unterstützung von Josef Weiler, Erich Haile und Fritz Bauknecht, alle Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins, dauerte es nicht lange, bis der erste selbstgepresste Apfelsaft probiert werden konnte. Und wie erwartet schmeckte dieser natürlich vorzüglich.