Jungtauben starten für einen Trainingsflug von Mengen aus

Ein für unsere Region seltener Anblick hat sich vor kurzem zwischen Mengen und Rulfingen geboten. Dort haben Mitglieder des Brieftaubenvereins Wutöschingen ihren Taubentransporter platziert und die Kabinen für den ersten längeren Trainingsflug der Jungtauben geöffnet. Die Tauben hatten dann die Aufgabe zu bewältigen, von Mengen aus in den 100 Kilometer entfernten heimischen Taubenschlag im Schwarzwald zu fliegen.

Ziel ist es, dass die Jungtauben später bei Wertungsflügen – auch über längere Distanzen – gut abschneiden und schnell und sicher nach Hause gelangen. Wie Gerth Schreiter, passionierter Brieftaubenzüchter und stellvertretender Vorsitzender des Vereins erklärt, werden die jungen Tauben erst in einer Entfernung von nur wenigen Kilometern von ihrem Taubenschlag aufgelassen und dann in immer weiteren Abstand bis zu 300 Kilometern.

„Das wichtigste ist, dass am Ende des Tages alle gestarteten Tauben wieder gesund vom Flug zurückkehren“, sagt der Vereinsvorsitzende Wolfgang Lampert. Die Auflassentscheidung liegt in der Verantwortung eines vom Verband Deutscher Brieftaubenzüchter zertifizierten Flugleiters, der hierfür detailgenaue Informationen über die Gesamtwetterlage auf der gesamten Flugstrecke einholt. Bei ungünstigen Wetterverhältnissen wie bei Regen, Nebel oder gar Gewitter wird der Flug verschoben oder gestrichen, so Lampert.

Wettflüge von Bratislava aus

Bundesweit sind etwa 64 000 Brieftaubenzüchter in nahezu 8000 Zuchtvereinen organisiert. Diese haben sich ihrerseits zu Reisevereinigungen zusammengeschlossen. Mehrere Reisevereinigungen bilden einen Regionalverband, der neben den Trainingsflügen auch die Wettflüge veranstaltet. Die Reisevereinigung Hochrhein und Hegau verfolgt die Flugrichtung ostwärts bis ins slowakische Bratislava und das sind rund 650 Kilometer Luftlinie,erklärt Gerth Schreiter. „Von dort aus werden auch die Wettflüge unserer Reisevereinigung gestartet“, fügt Wolfgang Lampert an. Die Tauben fliegen zu ihren heimatlichen Schlägen zurück. Die Fluggeschwindigkeit lasse sich exakt ermitteln. Sieger ist, dessen Taube die höchste durchschnittliche Reisegeschwindigkeit erzielt.

Neben diversen Meisterschaften vergibt der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter Bronze-, Silber- und Goldmedaillen. Jeder Züchter kann im Vorfeld des Wettfluges seine Tauben vorbenennen, die dann für die Wertung herangezogen werden. Für die Bronzemedaille wird ein Flug über 400 Kilometer, für die Silberne sind es 500 Kilometer und für die Goldene werden 600 Flugkilometer gewertet. „Wie die Brieftauben ihren Weg nach Hause finden, ist wissenschaftlich noch nicht endgültig geklärt“, sagt Wolfgang Lampert. „Man weiß nur, dass es mit dem Erdmagnetismus sowie der Sonneneinstrahlung zusammenhängt.“

Flugstarke Brieftauben nehmen ungefähr drei bis fünf Jahre lang an den alljährlich wiederkehrenden Wettflügen teil. „Danach sollen sie ihre sportlichen Gene in der Brieftaubenzucht an die nächsten Generationen weitergeben“, erzählen Lampert und Schreiter. Reich werden könne man mit der Zucht jedoch nicht. In Deutschland befindet sich das Hobby laut Lampert leider auf dem Rückzug. In China hingegen erlebe die Brieftaubenszene einen richtigen „Hype“. Gute Tauben würden zu horrenden Preisen gehandelt.

Die Reisesaison begann für die älteren Brieftauben Anfang Mai. An den Wochenenden bis September finden dann die Wertungsflüge statt. Im Transportfahrzeug, das Kabinenexpress genannt, wird befinden sich rund 500 Jungbrieftauben gemischt zu je 25 Tauben in den einzelnen Kabinenboxen. Natürlich entsprechen diese Transportboxen in jeder Hinsicht dem Tierschutz.

Vor dem Beladen werden alle Brieftauben anhand ihres Nummernringes, der ihr in der zweiten Lebenswoche am rechten Fuß aufgezogen wird, im Vereinsheim eingescannt und im Zentralrechner registriert. Danach werden sie in den Kabinenexpress verladen und Richtung Auflassplatz gefahren. Alljährlich wechseln die Farben der Ringe. Verirrte Brieftauben können mit Hilfe ihrer Fußringnummer identifiziert werden. Zusätzlich bekommt jede Taube einen Kennring mit der Telefonnummer des Züchters an den Fuß, so kann jeder der eine solche Taube findet direkt mit dem Züchter Kontakt aufnehmen. Dies erleichtert die Rückführung der vermissten Brieftaube um ein vielfaches.

In Absprache mit dem Flugleiter werden die Jungtauben durch das Hochziehen der Jalousien von unten nach oben aus den Kabinen aufgelassen. Nach drei Umrundungen des Auflassfahrzeugs schlugen die Jungtauben von Mengen aus die südwestliche Richtung ein. „Die erste Taube wird in etwa einer Stunde im Heimschlag einfliegen“, so Schreiter.