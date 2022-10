Jungs werden bei der Lesung zu Helden

Die meisten Jungs im Alter ab acht Jahren kennen den Autor THiLO und seine Bücher. Weibliche Hauptfiguren tauchen in der Abenteuer-Reihe zwar erst seit Band 6 auf, dennoch hörten auch die Mädchen der 3. Klasse der Gräfin-Monika-Schule aus Scheer gespannt zu, als THiLO vor Kurzem in der Stadtbücherei Mengen aus dem ersten Band der „Animal Heroes“ las. Es war die dritte Veranstaltung der Bücherei im Rahmen der Frederik Tage, berichtet die Stadtbücherei in einem Schreiben.

In der Geschichte steht Pepe im Mittelpunkt des fantastischen Geschehens. Er kann fliegen, wenn er mit seinem Falken Horus zusammen ist. Doch ob diese Fähigkeit ausreicht, um die Beast Boys zu besiegen und Mojo, der ebenfalls eine Metamorphose durchlaufen und besondere Fähigkeiten hat, aus deren Fängen zu befreien, das erfuhren die Schülerinnen und Schüler nicht. Es bleibt also spannend, sollten die Kinder das Buch oder die weiteren Bände, bei denen jeweils eine andere Figur der Animal Heroes-Gruppe im Mittelpunkt steht, selbst lesen.

Im auf die Lesung folgenden Gespräch beantwortete der Autor viele Fragen, zum Beispiel wie lange er an einem Buch schreibe, wie er auf die Ideen für seine Bücher komme. Die Idee zu „Animal Heroes“ entwickelte THiLO mit seinem Sohn, den er einfach gefragt habe, was er gerne lesen wolle oder welches Thema in einem Kinder- und Jugendbuch noch fehle.