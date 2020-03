Junges Team leitet den Musikverein Blochingen

Der Musikverein Blochingen hat seine Hauptversammlung bereits zu einem Zeitpunkt abgehalten, als es angesicht der Pandemie noch möglich war. Der Vorsitzende Benjamin Ehl und Dirigent Stefan Kille blickten auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2019 zurück. Die Jahreshöhepunkte waren das Weinfest und das Weihnachtskonzert der Blochinger Musiker.

Jugendleiterin Saskia Sommer berichtet vom ereignisreichen Jahr der Jugendkapelle Hundersingen-Blochingen. Bei zahlreichen Auftritten konnten die Jungmusiker stets ihr Publikum begeistern. Dass der Musikverein sehr viel Wert auf die Jugendarbeit legt, zeigt sich auch am Durchschnittsalter von gesamt 22 Jahren. Schriftführerin Anja Brotzer trug die Vereinsstatistik vor: Insgesamt zählt der Verein 159 Mitglieder, davon 80 fördernde Mitglieder und neun Ehrenmitglieder. Das Stammorchester besteht aus 21 Musikerinnen und 25 Musikern.

In ihren Ämtern bestätigt wurden unter anderem die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Markus Rapp und Martin Laux. Außerdem tritt Johannes Reck eine weitere Amtszeit als bewährter Kassierer an. Jugendleiterin Saskia Sommer gab nach zehn Jahren erfolgreicher Jugendarbeit ihr Amt an Alexandra Rapp ab, die sich ab sofort um den musikalischen Nachwuchs kümmern wird. Als Beisitzer im Ausschuss wurden Larissa Ehl und Simone Wohlwender von der Versammlung gewählt.