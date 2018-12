Junge Musiker ernten in Rulfingen viel Applaus

Der Nachwuchs der Musikkapelle Rulfingen hat am Sonntag in der Alten Kirche in Rulfingen in einem festlichen Rahmen seinen Leistungsstand gezeigt. Zum Vorspielnachmittag hatten sich nicht nur die Eltern der Musikzöglinge eingefunden, sondern auch viel musikinteressierte Gäste. Zu hören gab es nicht nur weihnachtliche Stücke. Auf dem Programm stand so etwa „Stille Nacht“ vom Jugendorchester und „Highway to hell“ als sich die Musiker am Schlagzeug vorstellten.

Die Jugendleiterinnen der Musikkapelle Rulfingen Julia Waldraff und Franziska Stark führten durch den Nachmittag, stellten die Jugendlichen vor und erläuterten die einzelnen Stücke. 47 junge Musiker gehören zur Rulfinger Jugendkapelle sowie zehn Kinder in der Blockflötengruppe. Eröffnet wurde der Nachmittag von der Jugendkapelle unter der Leitung von Marion Campregher mit den weihnachtlichen Stücken „Das junge Weihnachtskonzert“ und „Christmas Spiritual“.

Bekannte Melodien

Danach durften die jüngsten, nämlich die Blockflötengruppe, ihr Können zeigen. Jede und jeder Einzelne brachte ein Stück zum Vortrag. Von der Melodie „Biene Maja“, „Jingle Bells“, „Kling Glöckchen“, bis hinzu „Hänsel und Gretel“ und die Melodie von „Michel aus Lönneberga“ war alles enthalten. Am Schluss spielten dann alle zusammen das Stück „Heiterkeit“. Die Zuhörer sparten nicht mit Applaus.

Die Blechbläser, Klarinetten, Querflöten und die Schlagzeuger werden in der Musikschule in Mengen ausgebildet. Leiter Helmut Müller war ebenso anwesend wie die Lehrer der einzelnen Instrumente. Als erste durften hier die Querflöten den Zuhörern ihren Leistungstand präsentieren. Ob alleine, zu zweit oder alle zusammen konnten auch sie mit ihren insgesamt sechs Vorträgen, wie zum Beispiel „Tochter Zion“, „Deutscher Tanz“ und „Merrily we roll along“ begeistern.

„Leise rieselt der Schnee“, „Trumpet Tune“ und „Schön ist die Welt“ war nur ein Teil dessen, was die Blechbläser zum Vortrag brachten. Trompete, Posaune und Tenorhorn trugen dies einzeln und auch zu dritt vor. Die Klarinettenschüler spielten ebenfalls zu zweit oder alleine und ernteten Beifall mit den Stücken „In der Weihnachtsbäckerei“, „Easy Man“ und „Chariots of Fire“. Mit dabei war auch bei manchen Vorträgen die Begleitmusik als Playalong, was den einzelnen Vorträgen eine besondere Note verlieh. So natürlich auch bei den Schlagzeugern, wo unter anderem zu „Highway to Hell“ gezeigt wurde was man am Schlagzeug für Möglichkeiten hat.

Danach fanden sich wieder alle bei der Jugendkapelle zusammen und spielten zum Abschluss des Rulfinger Vorspielenachmittags wieder unter der Leitung von Marion Campregher nochmal fünf Stücke und als Zugabe „Stille Nacht“.