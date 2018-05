„Junge Leute zu begeistern ist gar nicht so schwer“

Gleich mehrere Studiengänge absolviert, als Banker gearbeitet, seit fast 20 Jahren nun Professor für Betriebswirtschaftslehre (BWL) an der Hochschule Pforzheim: Urban Bacher hat einen wahrlich vielschichtigen Lebenslauf. Im Interview mit Christoph Klawitter erläutert er, warum ihm sein Beruf als Hochschullehrer gefällt und dass er bereits in jungen Jahren im elterlichen Betrieb mitarbeitete und so Interesse am kaufmännischen Bereich entwickelte.

Sie haben gleich drei Studiengänge absolviert und haben mehrere akademische Grade. Das ist ja außergewöhnlich, wie kam es dazu?

Urban Bacher: Das kam automatisch. Ich hatte gute Zeugnisse und war mit dem Fachhochschul-Studium schon mit 21 Jahren fertig. Mehrere Professoren ermunterten mich, nicht aufzuhören und der Wehrdienst gab mir ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken.

Was sind die Unterschiede zwischen einem Studium an einer Fachhochschule und an einer Universität?

Ein FH-Studium ist anwendungsbezogen. Die Lehre, der Praxisbezug und die Anwendung von Wissen stehen im Vordergrund. An einer Universität ist es anonymer und abstrakter. Die Suche nach grundlegend neuem Wissen steht dort im Vordergrund. Doch die Grenzen verwischen sich immer mehr.

Warum haben Sie sich für das Fach BWL und später für Jura entschieden?

Schon von klein an war ich mit festen Aufgaben im elterlichen Betrieb betraut. Da wusste ich bald: Das Kaufmännische ist mein Ding. In der Höheren Handelsschule merkten das schnell alle Lehrer. Dort wurde auch die Freude am Recht gelegt. Beides – Betriebswirtschaftslehre und Recht – ist für mich kein Gegensatz und ergänzt sich gut.

Ihr heutiges Spezialgebiet sind die Finanz- und Geldwirtschaft sowie Corporate Governance. Warum?

Das Geldwesen ist die Krone der Betriebswirtschaft. Es ist der Spiegel der Güterwirtschaft, die andere Seite der Medaille. Geld ist abstrakt und verleiht Macht, das Rechnungswesen ist eine Art Sprache des Kaufmanns. Diese Sprache zu verstehen und zu vermitteln, das ist herausfordernd. Dem Geld ein Gesicht und eine Seele – Orientierung – zu geben, das ist das, was mich antreibt. Die Unternehmensverfassung (Corporate Governance) ist der Macht- und Handlungsrahmen in der Wirtschaft. Von klein an habe ich hier entscheidende Einblicke über mein Elternhaus erfahren. Viele sagen, dass ich da außergewöhnliche Fähigkeiten habe. Seit 20 Jahren bringe ich diese Erfahrung in Aufsichtsräten in Unternehmen ein.

Was reizt Sie an Ihrem Beruf als Professor? Eher die Wissenschaft oder das Lehren?

Hochschullehrer ist ein toller Beruf. Junge Leute zu begeistern ist gar nicht so schwer, schon gar nicht, wenn es um die eigene Karriere geht. Ich lese gerne, habe früh das „Schnelllesen“ gelernt. Lehren und Forschen gehören zusammen, gerade an einer führenden Business School Deutschlands. Auf einen Nenner gebracht, geht es in meinem Beruf um kritisches „Lesen, Denken, Schreiben und Lehren“.

Werden Sie von Freunden und Verwandten oft um Anlagetipps gebeten?

Ja, aber den klassischen Geheimtipp gibt es nicht. Wichtiger ist bei der Geldanlage Demut, Geduld und die Diversifikation.

Hatten Sie Ambitionen, in den elterlichen Betrieb einzusteigen und warum haben Sie das nicht getan?

Von Geburt an war meinem Vater klar, dass seine Buben den Betrieb übernehmen. Mir war klar: Ein Handwerksbetrieb braucht einen Chef, keine zwei. Der Einzelhandel hat seine Reize, aber auch seine Grenzen. Ich bin froh, wie es gelaufen ist.

Ist es Ihnen schwer gefallen, Mengen zu verlassen oder wollten Sie im Gegenteil „auch einmal etwas anderes sehen“?

Deutschland ist schön, besonders der Süden. Vielleicht das beste Land der Welt. In den Städten fokussieren sich Macht, Wissen und Kompetenzen. Das muss man erlebt haben, sonst kann man nicht mitreden. Doch wenn man weg ist, merkt man auch, wie schön es zu Hause ist. Schade ist, dass das „Ländle“ und Mengen verkehrsmäßig schlecht dastehen. Da könnte man von Bayern viel lernen.

Wie war es für Sie, mit Otto Bacher einen in Mengen berühmten Vater zu haben?

Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Mein Vater ist sehr kreativ im Denken und Handeln, agierte politisch und geschäftlich unerschrocken und war in vielen Punkten ein Hans Dampf. Das war anstrengend für die ganze Familie. Die Nähe zu den Menschen und ihren Geschichten waren ihm wichtig. Die Berühmtheit und der Nutzen hieraus sind relativ und endlich. Übrigens: Der Star der Familie ist neben dem Vater die Mutter.

Wie oft sind Sie überhaupt noch in Mengen?

Etwa vier bis fünf Mal im Jahr: zu Weihnachten, zum Jahrtag der Bürgerwache, zum Maifest und bei besonderen Anlässen der Stadt, der Familie oder Freunden.

Was fasziniert Sie an der Bürgerwache? Sie sind ja auch Vorsitzender des Freundeskreises der historischen Garden und Wehren Württemberg-Hohenzollern.

Die Bürgerwache ist nach wie vor modern: engagiertes, wehrhaftes Bürgertum zur Verteidigung von Werten mit einer einzigartigen Gemeinschaft und Musik. Ich bin einfacher Spielmann und das Zeremoniell und das gemeinsame Spiel mit unserer Stadtkapelle berührt meine Seele. Offensichtlich ist es bei anderen auch so. Im Freundeskreis der Bürgerwehren sind Geistliche, Abgeordnete, Landräte, Bürgermeister, Offiziere und Unternehmer vertreten. Carl Herzog von Württemberg ist mein Ehrenvorsitzender und denkt ähnlich. Allein das ist Ansporn genug.

Urban Bacher wurde 1963 in Mengen geboren. Er ist Diplom-Betriebswirt (FH), Diplom-Informationswissenschaftler (Universität), promovierter Jurist, also Dr. jur., und Professor für BWL. Parallel zum ersten Studium absolvierte er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Nach der Promotion stieg er in die Bankenwelt ein: Von 1991 bis 1996 beim Genossenschaftsverband Bayern, von 1996 bis 1999 bei der Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau (Bayern), hier zuletzt als Vorstandsmitglied. Seit 1999 ist er Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Bankmanagement an der Hochschule Pforzheim. Diese hat 6000 Studierende, 3000 davon in der Business School (Fakultät Wirtschaft und Recht), in der auch Bacher arbeitet. Die Business School in Pforzheim zählt mit fast 100 Professoren zu den drei größten in Deutschland. Bacher ist auch als Autor zahlreicher Bücher (zum Beispiel „Deutsche Marschmusik“) und Aufsätze in Erscheinung getreten. Er ist in Aufsichtsratsgremien tätig und nebenamtlicher Geschäftsführer einer Vermögensverwaltung. Zudem ist er Vorsitzender des Freundeskreises der historischen Garden und Wehren Württemberg-Hohenzollern. Bacher ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder