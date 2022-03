Junge Leute wollen sich projektbasiert engagieren

Insgesamt 272 junge Menschen haben sich an der Jugendbefragung 2022 der Stadt Mengen beteiligt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. Personalamt und Wirtschaftsförderung, die die Aktion initiiert und den Jugendforscher Simon Schnetzer mit der Entwicklung des Fragebogens beauftragt hatten, sind mit der Beteiligung sehr zufrieden. „Wir haben viele tolle Handlungsempfehlungen und Tipps bekommen, die wir momentan auswerten“, heißt es. Den Jugendlichen danken wolle man aber bereits jetzt.

Stadt will auf Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen

Seit Anfang Februar konnten sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Mengen an der Befragung beteiligen. „Mit ihren Entscheidungen und Sichtweisen prägen Jugendliche, die fast ein Viertel der Mengener Bevölkerung ausmachen, die Entwicklung das Stadt maßgeblich mit“, schreiben die Organisatoren in der Mitteilung. „ Als Stadtverwaltung hat uns daher interessiert, was die jungen Leute bewegt, wie sie sich informieren, was ihnen (nicht) gefällt und wie sie die Zukunft sehen.“ Die Jugendbefragung sollte zudem konkrete Handlungsempfehlungen geben, damit wir die jungen Menschen bei der Gestaltung der Zukunft in Mengen beteiligen können, ihre Bedürfnisse berücksichtigen und um mit ihren Ideen zu arbeiten. Hauptzielgruppe waren junge Leute im Alter von 14 bis 25 Jahren aus Mengen, es konnten sich aber auch jüngere oder ältere Jugendliche, die nicht in Mengen wohnen oder zur Schule gehen, an der Umfrage beteiligen.

Viele informieren sich klassisch über die Zeitung

Eine erste Auswertung der Daten ist schon erfolgt: Rund drei Viertel aller Teilnehmer waren unter 17 Jahre alt und Schülerinnen und Schüler. Sie informieren sich vorrangig über die regionale Zeitung (39 Prozent), Instagram (38,6) und Whatsapp (34,2). Ein Viertel von ihnen informiert sich über die Stadtnachrichten, gefolgt von Tiktok, Snapchat und Youtube. Die städtische Homepage und Facebook (Anteil um die 10 Prozen) sind nicht (mehr) so interessant für die jungen Leute.

Rund zwei Drittel der Jugendlichen engagieren sich in Vereinen und Einrichtungen, sie wünschen sich jedoch vermehrt eine projektbasierte, ehrenamtliche Mitwirkung. Das Vereinsangebot in Mengen wird als gut bis sehr gut eingestuft.

Nur jeder sechste sieht berufliche Chancen vor Ort

Für ihren aktuellen Lebensabschnitt bewerten die jungen Menschen den Freizeit- und Lebenswert der Stadt Mengen als gut bis sehr gut. Es wird insbesondere gerne Sport betrieben, es liegen aber auch Ausbauwünsche in spezielleren (Erlebnis-)Angeboten wie Bikeparks, Tanzkurse oder Trampolinhallen vor. Auch Ausgehmöglichkeiten fehlen den jungen Menschen. Für die weiteren Lebensabschnitte sehen sich die Jugendlichen eher nicht in Mengen, nur jeder sechste Teilnehmer sieht gute berufliche Chancen vor Ort.

Einkaufsmöglichkeiten sowie das sonstige Freizeitangebot werden von zwei Drittel der Befragten als gut bis sehr gut eingestuft (Supermärkte, Kino, Frei- und Hallenbad). Für Kleidung und Schuhe dagegen wünschen sich die jungen Leute bessere Möglichkeiten. Die Natur in und um Mengen wird eindeutig positiv bewertet (82,6 Prozent).

Gewinnerin steht fest

Momentan werden die Ergebnisse noch weiter ausgewertet und konkrete Handlungsempfehlungen und Ziele daraus entwickelt, „damit wir als Stadt besser auf die Bedürfnisse und Wünsche der jungen Menschen eingehen und konkrete Maßnahmen angehen können“. Für eine Teilnehmerin der Jugendbefragung hat sich die Teilnahme in doppelter Hinsicht gelohnt – Marina Weinmann aus Ennetach wurde unter allen Teilnehmern ausgelost und hat somit einen Rundflug über Mengen vom Regio-Airport aus, gewonnen. Der Flug wird vom Flugsport-Zentrum Mengen organisiert.

Alle anderen Teilnehmer werden, sofern sie dies am Ende des Fragebogens angegeben haben, über die detaillierten Ergebnisse der Jugendbefragung informiert und auch über unsere anderen Kanäle über konkrete Maßnahmen auf dem Laufenden gehalten.