Jugendtage beim TC Mengen finden großen Anklang

Auch in diesem Jahr hat sich der Tennisclub Mengen als einer der vielen Veranstalter beim Mengener Kindersommer beteiligt und wieder zwei Tennis Jugendtage ausgerichtet. Bei herrlichem Sommerwetter waren 16 Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren für den vergangenen Donnerstag und Freitag angemeldet. „Damit die Kinder auch einen Eindruck von bereits spielenden Kids bekommen, haben wir die Kinder aus unserem Club mit dazu genommen“, so Trainer John Schouten vom Organisationsteam. Mit teilweise 25 Kindern konnte es dann losgehen.

Mit einem Team vom fünf bis sechs Trainern und Betreuern pro Tag wurden die Kinder durch die verschiedensten Spielformen mit dem Tennis vertraut gemacht. Schläger und Bälle wurden durch den Tennisclub gestellt. Vom einfachen Jonglieren des Balles auf dem Schläger, über die verschiedensten Arten von Geschicklichkeitsspielen, bis hin zu Schlagtechniken und kleinen Matches, war für alle Kinder jeden Alters etwas dabei. Besonders beliebt war hierbei der Rundlauf und natürlich alles, bei dem es einen Sieger zu feiern gab. „Die Kinder waren voll bei der Sache und hatten super viel Spaß“, sagte Jugendwart Daniel Claus. „Wir haben auch in diesem Jahr wieder einige talentierte Kinder gesehen, aber darauf kommt es hier natürlich nicht an. Hauptsache die Kinder haben Freude an dieser Sportart. Dass ist sicherlich das Wichtigste“, so Claus weiter. Zum Abschluss des Tages gab es dann noch eine Wurst im Wecken, die sich die Kinder auch redlich verdient hatten. Darüber hinaus erhielt jeder Teilnehmer zum Abschluss noch eine Medaille, die dann auch mit Stolz getragen wurde.

„Bereits vor Ende des zweiten Tages kamen die ersten Eltern auf uns zu und erkundigten sich nach einer Mitgliedschaft für ihre Kinder. Das hat uns als Verein natürlich sehr gefreut, aber uns vor allem das Gefühl gegeben, dass es den Kindern gefallen hat. Daher werden wir uns selbstverständlich auch im nächsten Jahr wieder mit einem Angebot am Mengener Kindersommer beteiligen“, sagte Sportwart John Schouten abschließend.