Jugendmusikschule bietet Probestunden an

Noch bis Freitag, 22. Juli, haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Chance, im Rahmen des „Offenen Unterrichts“ Informationen über die Jugendmusikschule und ihr Wunschinstrument zu erhalten. Nach vorheriger Anmeldung besteht die Möglichkeit, einen Termin mit dem jeweiligen Fachlehrer zu vereinbaren und sich praxisnah in Form einer unverbindlichen Probestunde zu informieren. Der Unterricht findet im Hauptgebäude der Musikschule in der Ablachstraße 3 und in den Vereinsräumen im Mühlgässle statt.