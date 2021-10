Jugendliche trainieren Teamgeist und Vertrauen

Unter dem Motto „Gemeinsam schafft man alles“ haben die Klassenstufen 9 und 10 mit ihren Klassenlehrern und der Schulsozialarbeiterin Ann-Marie Fayard den Hochseilgarten des Haus Nazareths in Burladingen-Hermannsdorf besucht.

Begleitet von tollem Wetter hatten die Schülerinnen und Schüler zunächst die Aufgabe, ihre Teamfähigkeit an verschiedenen Bodenübungen unter Beweis zu stellen, bevor es in die Höhe ging. Gesichert durch eine eigene Drei-Mann-Sicherung am Boden wurden verschiedene Übungen gemacht, bei welchen die Kompetenzen des Miteinanders abgerufen und gestärkt werden konnten.

Gute Kommunikation, gegenseitiges Vertrauen, Durchhaltevermögen und Konzentrationsfähigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein für sich und die Gruppe waren gefragt. Die Schülerinnen und Schüler konnten im Hochseilgarten ihre körperlichen und mentalen Grenzen erkennen und verstärken – viele gingen über die eigenen Grenzen hinaus und konnten nach dem erlebnisreichen Tag mit einem gestärktem Selbstvertrauen den Rückweg nach Hause antreten.

Die Aufgaben des kommenden Schuljahres können die Schülerinnen und Schüler mit Teamgeist und Vertrauen in sich und ihre Mitschüler bewältigen.