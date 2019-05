Jugendliche sind 24 Stunden im Dienst

Die Jugendfeuerwehren aus Mengen und Scheer haben zusammen einen 24-Stunden-Berufsfeuerwehr-Tag mit vielen Einsätzen, Unterrichtseinheiten und unterhaltsamen Aktivitäten erlebt. Sie waren in zwei Gruppen eingeteilt, die technische Hilfsleistungen und Löschangriffe zu bewältigen hatten. Jede Gruppe wurde zu sieben Einsätzen gerufen. Ein Einsatz zusammen mit der Jugendabteilung Hohentengen musste wegen des Starkregens und Hagels abgesagt werden.

Jugendfeuerwehrleiter Jörg Heinzelmann, sein Stellvertreter Timo Mohr und ihr Team haben den Jugendlichen dieses Highlight ermöglicht. Aktive Feuerwehrleute haben die Einsätze vorbereitet. „Es ist ein gigantischer Aufwand. Aber einmal im Jahr soll sich die Jugendfeuerwehr wie die Berufsfeuerwehr fühlen“, sagt Frank Seeger, Gesamtkommandant der Mengener Freiwilligen Feuerwehr. Abteilungskommandant Florian Pfau und Kommandant Tobias Braig aus Scheer sowie einige Eltern und Bürger waren gekommen, um die gemeinsame Übung zu sehen. Mit einer Drohne wurde er gefilmt, um ein Video von dem Erlebten zu erstellen.

Samstag gegen 17 Uhr wurde die Jugendfeuerwehr alarmiert. Ein Auto auf dem städtischen Bauhof stand in Flammen. Die Jugendlichen kamen mit Löschfahrzeug und Drehleiter angefahren, um den Brand zu löschen und das benachbarte Gebäude zu sichern. Das Feuer loderte kräftig. Beherzt sprangen die Jugendlichen von den Fahrzeugen und bereiteten den Löschangriff vor. Die 2000 Liter Wasser im Löschfahrzeug mussten reichen, sonst hätte man das Wasser aus der Ablach geholt, so Jugendleiter Heinzelmann.

Echter Einsatz kommt dazu

Das Feuer wurde ziemlich schnell unter Kontrolle gebracht. Als die Motorhaube mit einem Hacken geöffnet wurde, stiegen die Flammen wieder hoch. „Das ist realitätsnah“, kommentierte Kommandant Seeger. Zusätzlich löschten die Jugendlichen den angenommenen Benzinbrand mit Schaum. Von oben auf der Drehleiter sicherten Jugendliche in Riegelstellung das benachbarte Gebäude, damit es von der Hitzeabstrahlung kein Feuer fängt. Aktive Feuerwehrleute unterstützten sie dabei. „Das ist an der Grenze von dem, was eine Jugendfeuerwehr bewältigen kann. Aber Herausforderungen dürfen ja sein“, sagte Heinzelmann. Die aktive Feuerwehr war den ganzen Tag so aufgestellt, dass sie hätte jederzeit in Einsatz fahren können, was auch tatsächlich am Nachmittag wegen des Starkregens geschah.

„Das Auto ist natürlich präpariert. Es ist kein Motor drin. Da sind Holzpaletten und Stroh“, betonte Seeger. Auch der eingesetzte Löschschaum sei nicht der Mehrbereichsschaum, der in realen Einsätze benutzt wird. „Seit dem Brand in Herbertingen zum Beispiel ist Schaummittel in Verruf gekommen, weil es das Grundwasser belastet“, erklärte Kommandant Frank Seeger. Löschschaum werde aber dennoch beim Brand von Flüssigkeiten wie Benzin benötigt, die man nicht mit Wasser löschen kann. Dieser Schaum lege sich aufs Feuer und ersticke es.

Nach dem Einsatz kamen die Aufräumarbeiten. Die Jugendfeuerwehr rollte die Schläuche wieder auf, reinigte und verstaute das benutzte Material. „Das gehört alles dazu“, so Heinzelmann. Die Jugendlichen zählten stolz die Einsätze, die sie bereits bewältigt hatten auf: Garagenbrand, eine im Aufzug eingeklemmte Person, Wasser im Keller, eine Person unter einem Container eingeklemmt, Müllbrand. Nachts kam noch eine Personensuche auf dem Missionsberg dazu und am Sonntagmorgen wurden sie nochmal alarmiert.

Tagsüber hatten die Jugendlichen theoretischen Unterricht, übten Fahrzeugpflege, machten Berufssport, übten Erste Hilfe, kochten und spülten zusammen. Zur Übernachtung im Rettungszentrum hatten sie Feldbetten aufgeschlagen. „Der ganze Tag ist durchgeplant. Die Jugendlichen wissen aber nicht, wann der nächste Einsatz sein wird“, so Heinzelmann.

Insgesamt waren es 25 Jugendliche (von 30 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr) aus Mengen und sechs aus Scheer. Scheer hat 25 Jugendliche in der Feuerwehr, die meisten sind aber unter zehn Jahre alt und konnten deshalb am Berufsfeuerwehrtag nicht teilnehmen. Beide Jugendabteilungen üben das ganze Jahr zusammen.