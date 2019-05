Jugendliche legen sich bei der 72-Stunden-Aktion ins Zeug

Die 72-Stunden-Aktion ist voll im Gange. Jugendliche setzen im ganzen Kreisgebiet soziale Projekte um, die von der Kirchengemeinde ausgehen. Der Jugendreferent vom Dekanat Bad Saulgau Chris Schlecht besuchte die Gruppen und hat kurze Videos erstellt. „Es ist schön zu sehen, was gearbeitet wird“, sagt er im Blochinger Wald, wo die Landjugend gerade einen Barfußpfad anlegt und einen Brunnen zum Laufen bringt.

Am Donnerstag um 17.07 Uhr hat die Blochinger Landjugend erfahren, was ihre Aufgabe sein wird. Der katholische Kirchengemeinderat hat sich das Projekt im Stadtwald ausgedacht: einen Barfußpfad anlegen und einen Brunnen zum Laufen bringen. Die Landjugend ist gleich in den Wald gefahren und hat sich die Lage angeschaut. Die jungen Leute haben überlegt, was sie an Geräten und Material brauchen und sofort begonnen, alles zusammen zu tragen. Der Bagger und Radlager wurde bei Dominik Nussbaum geholt, der große Autoanhänger bei der Firma Bacher in Mengen. Traktoren und Wagen brachten die Landjugend-Mitglieder von daheim oder liehen sie auf Höfe aus, wo sie Kontakte haben. So waren sie gerüstet und haben am Freitagmorgen gleich um 8 Uhr angefangen. Rund 30 junge Leute im Alter von 15 bis 30 Jahre arbeiten seit gestern im Wald. Der Brunnen führt seit Jahre kein Wasser mehr; die Stelle ist aber schön mit einer Mauer und zwei Bänken angelegt. „Wir haben einen Rohrbruch gleich hinter dem Brunnen entdeckt“, berichten der Vorsitzende Felix Laux, und Kassiererin Larissa Ehl. Nun ist eine Gruppe daran, ein neues Rohr zu legen. Nicht einmal der Name des Brunnens ist bekannt. „Wir dürfen am Sonntag dem Brunnen einen Namen geben“, berichtet Larissa Ehl.

An einer benachbarten Stelle arbeitet eine große Gruppe Jugendlicher. Sie legen den Barfußpfad an, samt Wege und Treppen, die dazu führen. Zuerst musste das Ausmaß der Anlage festgelegt werden. „Wir sind ganz frei, sie so gestalten wie es uns richtig erscheint“, berichtet Larissa Ehl. Die Arbeit ist hart, viel Wurzelwerk macht die Vorbereitung des unebenen Geländes zur Herausforderung. Der Barfußpfad wird mit Steinen, Sand, Sägemehl gestaltet, eine Wippe kommt wahrscheinlich dazu. Schilder werden auf den Barfußpfad hinweisen, weil er an einer Stelle angelegt wird, an der sonst nicht so viele Spaziergänger vorbei kommen. Am Sonntag endet die 72-Stunden-Aktion um 17.07 Uhr mit der Einweihung beider Anlagen mit Pfarrer Pontian Wasswa. Alle Interessierte sind eingeladen mitzufeiern und das Werk anzuschauen.

Schreiner hilft aus

Für Scheer ist die Teilnahme an der Aktion eine Premiere. Rund 15 Firmlingen, Ministranten und Helfer bauen Sitzgarnituren aus Paletten für die 33 Bewohner des Wohnhauses der OWB. Pfarrer Pontian Wasswa hatte im Vorfeld überlegt, was er für die Firmlinge und Ministranten anbieten könnte. Er fragte Irmgard Schmalz von der OWB. Zusammen mit den Teammitgliedern Silvia Beller und Lucas Zimmermann überlegte sie, was gebraucht wird. „So ist die Idee entstanden, neue Sitzgarnituren zu bauen, um die Wohnqualität der Bewohner zu erhöhen“, erklärt Silvia Beller. Die Paletten wurden im Vorfeld besorgt. Sie sind eine Spende.

Am Donnerstag begannen gleich die Überlegungen. Ein Foto hatten die Jugendlichen als Grundlage. Manche hatten schon mal mit Paletten eine Theke gebaut, andere haben Erfahrung im Umgang mit Handwerkszeug. Sie besorgten daheim die Schleifgeräte, Bohrmaschinen und allerhand Werkzeug. Sie entschieden sich für Edelstahlschrauben, die nicht rosten. Am Freitagmorgen ging es los. Da mussten die Paletten auseinander gesägt werden. Das war nicht zu bewältigen. Da überlegten die Jugendlichen eine Lösung. Sie war schnell gefunden. Sie baten Schreiner Matthias Weckerle darum, der sofort alles liegen ließ und half. Dann konnten die Jugendlichen selbstständig weiterarbeiten.

Die Jugendlichen sind von der Aufgabe begeistert. Damit sie zum Pressegespräch an den Tisch kommen, musste der Stecker gezogen werden, so dass sie das Schleifen unterbrechen mussten. Auf die Frage, was an Arbeitsschritte anfallen, schießt Felix los: „Schleifen, streichen, zusammenschrauben. Fertig.“ Es mache Spaß, zusammen etwas Gutes zu tun. Sie werden vom OWB-Team mit Essen versorgt. „Die Aktion bringt uns mit dem Ort zusammen“, so Silvia Beller. Man spreche immer von Inklusion, das Projekt sei eine gute Möglichkeit einander kennen zu lernen. Wahrscheinlich werden die Jugendlichen mit der Fertigstellung der Möbel schon am Samstag fertig. Zum Abschluss wird es heute noch ein Grillfest für alle geben. Die Sitzpolster sind schon bestellt und geliefert worden. „Ich bin auf die Firmlingen, Ministranten und ihre Eltern, die das Projekt unterstützen, stolz“, sagt Pfarrer Wasswa.