Jugendliche gestalten das Auto von Streetworkerin Dagmar Albrecht um

Im Jahre 2007 ist der 15. September von der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Internationalen Tag der Demokratie erklärt worden. Das Ziel des Tages sind die Förderung und Verteidigung der Grundsätze wie freie Meinungsäußerung und freie Wahlen zur Demokratie. In Mengen ist der auf diesen Tag folgende Samstag mit Diskussionsrunden und Aktivitäten für Jugendliche und Heranwachsende belebt worden. Organisiert wurde der Tag vom Team des Jugendhauses der Stadt Mengen mit Stefan Fetscher, Katrin Herre sowie Streetworkerin Dagmar Albrecht.

Der Jugendhausleiter Stefan Fetscher diskutierte mit den Jugendlichen, wie sie die derzeitige Lage sehen. Oder was würden sie, wenn sie selbst Entscheidungsträger wären, anders oder gar nicht machen. Dabei zeigten sich die Jugendlichen etwas überfordert. Von „Weiß nicht“ bis „Ist mir egal“ waren die Aussagen, aber ändern wollen sie schon was! Nach weiteren Nachfragen brachten die Jugendlichen auch konkrete Dinge ins Gespräch, wie beispielsweise die drei Bänke im Schatten des „Alten Fuchs“, die seit längerer Zeit schon abgebaut sind. „Was glaubt ihr selber, war hier das Problem war“, stellt Stefan Fetscher die brisante Frage.

Und welche Parteien würdet ihr am 26. September wählen? Hin und hergerissen von den Wahlversprechen der Parteien stand die Verunsicherung den Jugendlichen sichtlich ins Gesicht geschrieben. Steuern würden sie schon senken wollen, und Tempolimits auf den Autobahnen haben sie thematisiert. Innerhalb des Gespräches wird deutlich, dass sich doch nicht alle für die täglichen Belange unserer Gesellschaft so richtig interessieren. Ansprüche zu stellen ist doch einfacher, stellen sie fest, als sich selbst zu motivieren und dann für andere da zu sein. Katrin Herre begleitet die Aktion als Verbindungsglied zwischen der Stadtverwaltung Mengen und den Jugendlichen.

Streetworkerin Dagmar Albrecht sieht ihre Aufgabe in erster Linie darin, Beziehungen zu den Jugendlichen im Landkreis aufzubauen und dies erfordert viel Geduld, wie sie humorvoll ergänzt. Jetzt im Alter darf sie endlich das tun was sie schon ein Leben lang habe tun wollen. Sich auf die Jugendlichen einlassen und für deren Probleme gemeinsam mit ihnen einfach Lösungen zu finden. Am Samstag stellte sie sogar ihr Auto für die Graffitis der Jugendlichen zum Thema „Demokratie ist vielfältig und bunt“ zur Verfügung. Gleichzeitig gestalteten andere Jugendliche nach eigener Fantasie, in beliebigen Farbtönen das quadratische Tuch zum Thema „Flagge zeigen und gestalten“, was sich bei den abstrakten Graffiti Malereien auf das Fahrzeug übertrug. Denn freie Wahlen gibt es nicht in allen Ländern dieser Welt, die Menschen in Deutschland dürfen von diesem Privileg Gebrauch machen.

Bunt und frei aber dennoch in geordneten Bahnen erlebten die Jugendlichen einen für sie spannenden und erlebnisreichen sowie lehrreichen Nachmittag in ihrem Jugendhaus, das auch für Geselligkeit und Miteinander steht.