Jugend musiziert: Preise für Mengener Musikschüler

Der diesjährige Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ für die Teilnehmer der Altersgruppen III-VI (13 bis 20 Jahre) sowie der AG VII (nur für Gesang und Orgel) hat am Wochenende stattgefunden. Da in diesem Jahr, bedingt durch die Corona-Pandemie, eine Präsenzveranstaltung in solch einem großen Rahmen nicht möglich war, wurde der Wettbewerb für diese Altersgruppen auf digitale Formate verlagert. Ebenfalls wurden die Regionalwettbewerbe abgesagt, die als Vorentscheid zum Landeswettbewerb dienen. Dies bedeutete für die jungen Musiker ebenfalls, dass sie sich gegen ein starkes und großes Teilnehmerfeld aus ganz Baden-Württemberg behaupten mussten, um die begehrten Preise zu erhalten.

Auch von der Musikschule Mengen waren fünf Schüler beim diesjährigen Landeswettbewerb vertreten und dürfen sich über ausgezeichnete Bewertungen der Juroren freuen. In der Kategorie Querflöte (Solo) erspielte sich Carolin Kuchelmeister aus der Klasse von Monika Etter mit ihren Interpretationen von Wilhelm Popp und Francois Devienne einen exzellenten ersten Preis. Aus der Blechbläserklasse von Helmut Müller überzeugten Benedikt Schaut (Posaune) und Manuel Widmann (Trompete) die Juroren mit Stücken von Telemann und Calland. Beide nahmen zum ersten Mal am Wettbewerb teil und dürfen sich über verdiente dritte Preise in ihrer Altersgruppe freuen. In der Kategorie Klavier (vierhändig) beeindruckten die Schülerinnen Emilie Arnegger und Emily Brendel unter anderem mit den Spanischen Tänzen von Moritz Moszkowski. Beide erhalten ihren Unterricht in der Klavierklasse von Inge Gaigis und dürfen sich über einen hervorragenden zweiten Preis freuen.

Aus bekannten Gründen ist im Moment noch kein Termin für das Preisträgerkonzert planbar bei dem alle Teilnehmer aus dem Landkreis Sigmaringen für ihre Leistungen geehrt werden.