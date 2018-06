„Jugend musiziert“: Mengen ist erfolgreich

Für die Musikschulen im Landkreis Sigmaringen hat der jährlich stattfindende Wettbewerb „Jugend musiziert“ am vergangenen Wochenende mit dem Regionalentscheid an der Musikschule Friedrichshafen begonnen. Auch die sieben Schüler der Musikschule Mengen glänzten mit herausragenden Ergebnissen.

Am Freitagnachmittag startete der Wettbewerb für die Schülerinnen Carolin Kuchelmeister (Klasse Monika Etter) und ihrer Begleitpartnerin Natalie Rau (Klasse Inge Gaigis) in der Wertung Querflöte mit Klavierbegleitung. In ihrer Altersgruppe III erspielten sie sich mit hervorragenden 22 und 24 Punkten einen 1. Preis. Am Samstagvormittag durfte Sebastian Kaiser (AG II) als erster den Juroren vorspielen. In der Wertung Gitarre (Solo) beendete er seinen Vortrag mit 21 Punkten und somit einem überzeugenden 1. Preis. Larissa-Claire Zöllner (AG IV) überzeugte die drei Juroren von Ihrem Gitarren Spiel so sehr, dass Sie mit 23 Punkten und somit einem 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb belohnt wurde. Beide Schüler sind aus der Klasse von Fermin Abanto.

Ebenfalls über eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb dürfen sich in der Wertung Klavier (vierhändig) die Schülerinnen Emilie Arnegger und Emily Brendel freuen die diesen mit hervorragenden 24 Punkten und somit einem 1. Preis erreichen. Beide werden in der Klasse von Inge Gaigis unterrichtet. Am späten Nachmittag wurde es für Yannik Nerling (Klasse Michael Held) ernst der in der Kategorie Fagott mit Klavierbegleitung in AG IV antrat und sich nach überzeugendem Vortrag über einen 2. Preis mit 20 Punkten freuen darf. Die Klavierbegleitung wurde von Richard Fischer übernommen.

Der Landeswettbewerb findet vom 14. bis 18. März in Bietigheim-Bissingen statt.